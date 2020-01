Una periodista ganó una demanda contra la BBC por discriminación salarial de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La periodista y presentadora de la BBC Samira Ahmed ganó hoy una histórica demanda contra esa emisora británica donde trabaja, por haber percibido un salario inferior al de un colega hombre a pesar de que ambos realizan prácticamente el mismo trabajo, informó la propia cadena de televisión.



Ahmed argumentó que el periodista y locutor Jeremy Vine, que trabajó en el programa "Points of View" entre 2008 y 2018, recibió 3.000 libras esterlinas por episodio (unos 3.900 dólares), mientras que ella percibió 440 libras esterlinas (574 dólares) en su propio programa.



La mujer de 51 años que conduce el programa "Newswatch" desde 2012 demostró que le pagaban menos que a sus compañeros varones y reclamó una diferencia de 700 mil libras (unos 900 mil dólares) en desembolsos atrasados.



Ambos programas duraban poco menos de 15 minutos y dejaban que el público transmitiera sus opiniones sobre el contenido de la BBC.



Ahmed dijo que estaba "contenta de que se haya resuelto y agregó que "ninguna mujer quiere tener que tomar medidas contra su propio empleador", tras la resolución judicial.



De todas maneras sostuvo que le encanta trabajar para la BBC.



Ahmed agradeció al Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), su equipo legal y "todos, todos los hombres y mujeres que me han apoyado en el tema de la igualdad salarial".



La sentencia dictada por el Juez Harjit Grewal que avaló su reclamo no indicó si Ahmed recibirá la compensación solicitada en la demanda.



La BBC, que ya ha enfrentado otros reclamos salariales por discriminación de género, publicó la sentencia y declaró que Ahmed "es una excelente periodista y presentadora" y lamentó que haya debido realizar su reclamo ante el tribunal.



La cadena británica sostuvo que ir a los tribunales nunca es una experiencia agradable para las personas involucradas, y agregó que quieren trabajar junto con Amhed para avanzar de manera positiva.



El NUJ por su parte agradeció la sentencia del Tribunal Central de Empleo de Londres, que determinó que el trabajo de presentación de Ahmed en el programa Newswatch de la BBC era igual al de Jeremy Vine.



"Fue una decisión increíblemente valiente por parte de Samira llevar adelante este caso. Nadie quiere luchar contra su empleador en una audiencia en un tribunal público, pero el hecho de que la BBC no negocie significativamente, hizo que los procedimientos legales fueran inevitables", afirmó Michelle Stanistreet, secretaria general de NUJ.



En un comunicado, Stanistreet, instó a la BBC a aprender las lecciones de esta sentencia, y trabajar de manera constructiva con el NUJ para resolver estos casos.



También sostuvo que este resultado debería ser una llamada de atención para todos los empleadores.



"Eliminar el flagelo de la desigualdad salarial en el trabajo debería ser una prioridad para todas las organizaciones", apuntó la dirigente gremial.