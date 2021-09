Una postal extraña de la primavera: pocos sanjuaninos en plazas y parques

La postal es extraña en el Parque de Mayo, en Capital. Por un lado una carpa para testeos por el Covid-19, en el otro la familia Cabanay, los únicos que a primera hora ya se asentaron a pasar el Día de la Primavera.

Son de Carpintería y vinieron a buscar "el movimiento de la ciudad". Son 10 integrantes que se ubicaron en el tocón frente a la loma del Parque de Mayo. Son abuelos, hijos y nietos. Eusebio, de 58 años, toma la palabra para hablar con DIARIO HUARPE y comenta que está distinto el parque, mucho más cuidado y, afirma, bonito. Además que, cansados de la quietud del campo, vienen a ver el movimiento de la Capital Mientras Eusebio habla, los nietos patean una pelota y sirven un mate, en la mesa hay galletitas y las frazadas todavía están enrolladas.

Una postal que era mucho más habitual en la prepandemia, los jóvenes haciendo un picnic. (Foto: Sergio Leiva)

Los dos espacios públicos más grandes de Capital están casi vacíos. Vacíos en comparación de la prepandemia. Hay que tener en cuenta que una postal desierta fue la del 2020, en la que las restricciones se mantenían y la campaña de vacunación era una especulación. También, que las actividades se concentran este 2021 en el autódromo El Villicum.

Sobre la poca concurrencia al parque, Eusebio aporta que también se debe a que la información no es muy clara en cuanto a lo que se puede y no hacer. Habla de las restricciones, todavía hay cierta desinformación de lo que se puede hacer y no.

Eusebio recibe un mate compartido por los demás. Los chicos juegan sin barbijo. La normalidad empieza a florecer...

Los vendedores ambulantes tuvieron poca clientela en este martes 21. (Foto: Sergio Leiva)

Los festejos en El Villicum

Este 21 de septiembre culminará en el Autódromo El Villicum donde se harán las finales de algunos concursos que se realizarán del 16 al 20, el show de la banda Migrantes, la final de FreeStyle y el cierre a cargo de la Fiesta Bresh, evento que nació en el país y cobró fama hasta en Miami.

En el autódromo estará todo preparado con protocolos para que se pueda disfrutar de esta vuelta a las fiestas. Habrá unos 4.000 jóvenes en las tribunas en las que van a estar demarcados los espacios y otras 500 personas en burbujas en las que la capacidad estará atada a los protocolos vigentes.

En el lugar no faltará una feria con food trucks que van a ofrecer diversos tipos de alimentos y de bebidas, pero estará prohibido la venta y el consumo de las alcohólicas dentro del predio.

Con respecto al horario, a pesar de que estas fiestas cuando se hacen de forma privada suelen extenderse hasta las tres o cuatro de la madrugada, tienen la intención de que el 21 de septiembre termine temprano. Según comentó el director de la Juventud, Emiliano Paradiso, el evento no va a superar de las 23 horas.