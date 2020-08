Una sanjuanina está varada en Mendoza, con temor al coronavirus y a perder su casa

Una mujer sanjuanina está desesperada por recuperar la casa que asegura que le usurparon durante su ausencia obligada, ya que desde el inicio de la cuarentena se encuentra varada en Mendoza. Dice que no tiene dinero para costear su regreso y a eso se suma que un pariente que vive con ella se contagió de coronavirus.

Se trata de Ivana Arancibia, de 40 años, quien contó que su pareja tiene una empresa de transporte en Mendoza y por eso viajó el 18 de marzo junto a él y sus dos hijas de 16 y 17 años para hacer unas gestiones relacionadas con la compañía.

El problema es que la Nación decretó la cuarentena y la mujer con su familia quedaron varados en Mendoza, en casa de unos parientes de su pareja y se vieron obligados a dejar sin ocupantes la vivienda de la manzana 30, casa 6 que le adjudicaron en el barrio Valle Grande de Rawson.

Ahora esta puerta tiene reja y la ventana una reja, igualmente forzaron una entrada y hay una mujer ocupando la vivienda. Foto: Gentileza.

"Al principio un pariente fue a cuidar la casa durante el día, pero él tiene sus ocupaciones y no puedo pedirle que se pase el día allí", aseguró la mujer en contacto con DIARIO HUARPE desde la casa en la que vive en Mendoza.

En medio de estos días en los que los parientes se turnaban para ir a "dar una vuelta" por la casa de Ivana, se metieron a robarle dos veces. "Sacaron algunas cosas de valor y rompieron muchas cosas, por eso mi pariente puso la denuncia", relató.

La casa sufrió diferentes destrozos durante los robos que sufrió. Foto: Gentileza.

Ivana señaló que después de los dos robos, le pidió a su madre que le pagara a un metalúrgico para que pusiera rejas y chapas en todas las aberturas de la casa. "Quería evitar que se volvieran a meter, pero no lo logré", se lamentó.

Los días siguieron pasando y los allegados o la mamá de esta mujer seguían visitando con regularidad la vivienda que permanecía totalmente cerrada. Hasta que hace poco la madre de Ivana llegó al lugar y se dio cuenta de que "había alguien adentro".

La mujer fue a la Policía y tras numerosas visitas a la comisaría, le dijeron que la persona que vive en la casa cuenta con una autorización.

Arancibia mostró este comprobante que, según ella, acredita que es la adjudicataria de la vivienda. Foto: Gentileza.

"Es una joven de apellido Ruiz y dicen que el IPV la autorizó a vivir en mi casa, pero eso no puede ser porque yo soy la dueña de esa casa", subrayó Ivana, quien dijo que ella no firmó ninguna autorización para que nadie habite en su vivienda.

Mientras vive desesperada por el temor de perder en su casa, la mujer señaló que no puede volver a San Juan porque no tiene dinero para pagar una cuarentena obligatoria durante 14 días en un hotel. "Serían como $100.000 porque nosotros somos 4 y no tenemos ingresos a causa de la prohibición de viajar por la cuarentena", explicó la sanjuanina.

Además en las últimas horas se le sumó un nuevo problema. Es que un pariente mendocino fue diagnosticado con coronavirus. "Nos dijeron que por protocolo no nos van a hisopar si no presentamos síntomas, pero igualmente tenemos que hacer aislamiento obligatorio sin saber si tenemos o no la enfermedad", concluyó al borde del llanto.