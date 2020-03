Una sanjuanina quedó varada en la terminal de Santa Cruz: “Estoy asustada”

Una sanjuanina de 59 años que viajó a Santa Cruz para ver a su hija que vive en El Calafate quedó varada desde ayer al mediodía en la Terminal de Río Gallegos.

“Estoy asustada, no sé qué va a pasar, nadie se responsabiliza", dijo Graciela en diálogo con radio LU12 AM680.

La mujer aseguró que no conoce a nadie en la capital santacruceña. “En la Terminal no hay nadie de Salud ni de la Policía a quien pueda preguntarle”, apuntó.

En las boleterías le indicaron que solo pueden ingresar aquellos que tengan en el documento el domicilio de alguna localidad santacruceña.

Graciela además es insulina dependiente, según publicó el diario La Opinión Austral.

“Estoy sin comer desde anoche, no he tomado nada, me llega a dar un coma diabético no sé quién se va a responsabilizar”.

Luego de pasar algunas horas esperando, llegó la solución. El Comando Radioeléctrico fue a la Terminal y entrevistó a la sanjuanina.

Los oficiales le dijeron que se habían puesto en contacto con la hija que vive en El Calafate: “ella viajará para buscarla”, dijo el comisario Cortés que estaba a cargo del operativo de seguridad.

Santa Cruz aplicó restricciones en los ingresos y la circulación de personas. El motivo es el protocolo de aislamiento por el coronavirus, que ya registró un caso positivo en esa provincia y 3 muertos en el país.

Fuente: DIARIO HUARPE y La Opinión Austral.