Uñac contó cómo transitó el coronavirus: "Uno está bien y de repente puede estar mal o muy mal"

Todavía con los típicos efectos del coronavirus tras un cuadro moderado a fuerte en la respiración, Sergio Uñac decidió dar una conferencia en soledad sobre cómo transito la enfermedad y dejó una clara recomendación: evitar el virus a toda costa. En un tono más íntimo y menos formal que en conferencias anteriores, relató desde que se enteró hasta cómo vive la recuperación. "Estoy muy contento de estar en la función, me siento con ganas de volver, pero el Covid es una cosa fuerte. Estoy un 100% recuperado de la enfermedad pero un porcentaje menor respecto a lo físico", aseguró.

El Gobernador explicó que se enteró de había contraído la enfermedad en "el momento menos pensado". Es que, según dijo, había sospechado que podía contraerlo en uno de sus múltiples viajes a Buenos Aires, pero en esas ocasiones siempre los hisopados fueron negativos. Fue diferente esta vez, cuando no pensó que podía haber contraído la enfermedad, pero los test terminaron por decir que sí y aseguró que esa vez "lo sorprendió".

Tras eso el mandatario cursó la enfermedad de distintas formas. "No tuve miedo, pero es algo para respetar, porque te deja casi como en un volver empezar", reflexionó. Además, para ejemplificar cómo se sintió en las etapas más duras, explicó que "desde hace 30 años paso 18 o a veces 19 horas despierto al día por la gestión, pero con el virus han habido días que me he pasado 18 horas durmiendo, porque tenía ganas, pero sobre todo porque no tenía fuerzas y porque la enfermedad te hace doler todo".

Ahora asegura estar a un 60% de la recuperación física, pero además dijo que se lo toma con calma porque reconoce que incluso "deportistas de alto rendimiento han tardado hasta 6 meses en recuperarse". "Te cuesta mucho no toser, no agitarte, te cuesta mucho sentirte bien", resumió y dijo que todo esto a pesar de que él siempre se ha preocupado por mantenerse en estado físico. "Es como un huracán que te desordena la estanterías, pasa, pero después no sabés donde va cada cosa", dijo. Ahora espera los resultados de los análisis que le dirán si puede donar plasma, ya que espera poder hacerlo porque él fue tratado con esta técnica.

Por último, insistió en los cuidados y en no buscar contagiarse. "No hay que escuchar a los que dicen que es mejor contagiarse para conseguir inmunidad, porque no sabés cómo responde tu organismo" reflexionó y dijo también que "cada vez menos lo pasan asintomático" y que "no hay que forzar el sistema sanitario, que no es elástico".