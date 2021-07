El gobernador Sergio Uñac encabezó la presentación del Frente Todos y en la ocasión no dudó en decir que un triunfo en las Elecciones Legislativas de este año es la mejor carta de presentación para continuar gestionando ante Nación recursos que permitan generar más obra pública para San Juan. También aclaró que tanto él, como los intendentes plebiscitan su gestión y que lo más lógico sería poder mantener las dos bancas que hoy tienen en la Cámara Baja.

El frente oficialista está compuesto por 13 partidos políticos y 45 agrupaciones.

“Debemos tener una mirada hacia adelante, una mirada constructiva, profundamente optimista de que podemos construir un triunfo, para que ese triunfo sea una carta de presentación a la hora de seguir consiguiendo y logrando las acciones necesarias que nos permitan generar más obra pública para San Juan”, dijo Uñac y remarcó que este proyecto, que en Nación encabeza el presidente Alberto Fernández, es de un Estado presente que identifica los problemas y propone soluciones.

Durante el acto, que se llevó adelante en el Hotel Viñas del Sol y ante la presencia de los jefes comunales, diputados, senadores nacionales y los presidentes de las juntas departamentales del PJ, el gobernador Uñac no dudó en decir que el resultado más lógico para las elecciones sería poder mantener las bancas que hoy son de Walberto Allende y Francisco Guevara. “Nosotros ponemos dos bandas en juego y la oposición una, si las podemos mantener nosotros sería razonable. Cualquier otro resultado alteraría la situación, tanto para ellos como para nosotros. Sería bueno mantener lo que tenemos hasta ahora”, remarcó.

Además y aprovechando la presencia de los intendentes que tiene el Frente de Todos, el gobernador no dudó en decir que las gestiones, de la provincia y cada una de las comunas, está en juego y serán evaluadas por los sanjuaninos. “Si bien los legisladores son nacionales también tienen ámbito de participación en San Juan. Yo voy a plebiscitar mi gestión y eso tiene un nivel de peligrosidad, yo necesito un triunfo para seguir gestionando. Esto es un plebiscito a mi gestión y a las gestiones de los intendente”.

También ponderó que las gestiones realizadas ante el presidente posibilitaron que San Juan sea una de las provincias del país con mayor cantidad de obra pública y en este sentido puso como ejemplo las 5.000 viviendas se construyen en la provincia.

En su discurso Uñac repasó lo que sucedió en San Juan en este último año y medio, con pandemia incluida, y no sólo puso en valor lo producido gracias al Acuerdo San Juan, sino que además recordó que en tiempos críticos, la provincia logró bajar la desocupación generando empleo genuino gracias al apoyo otorgado al sector privado.

Para cerrar hizo hincapié en la campaña, que inicia el 24 de este mes cuando además se haga la presentación de candidatos, al decir que “vamos a priorizar el respeto por lo sanitario, cuidando mucho los protocolos y generando ideas que impliquen mucha comunicación y participación” y volvió a decir que más de dos listas no debería haber y aclaró que una disputa en las PASO con el Partido Bloquista no debería generar problema alguno. “No hay que tenerle miedo al compromiso, hay que participar con respeto y que el resultado de las PASO no altere el trabajo para encarar la recta final de la campaña”.