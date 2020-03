Uñac sobre la interna del PJ: “No podían socavar el poder político del gobernador”

Luego de conseguir un abrumador triunfo en la interna del PJ sanjuanino, Sergio Uñac, se mostró conforme por lo realizado y no dudó en resaltar que “lo que discutíamos no era sólo una interna, sino además el poder político del gobernador y por eso tengo un enorme agradecimiento con los afiliados. No se puede socavar el poder político de alguien que tiene una enorme responsabilidad y fue votado hace 6 meses”.

Sergio Uñac, quien consiguió casi el 70% de los votos ganando en todas las escuelas y logrando además las 22 juntas departamentales, estará al frente del PJ local por los 4 años próximos.

Además de celebrar la victoria, el gobernador, resaltó el triunfo alcanzado en Rawson, el departamento de los hermanos Gioja, al decir que “recuperamos la Junta Departamental de Rawson que quedó en manos de Marcos Andino”.

MIRÁ TAMBIÉN Interna del PJ: Sergio Uñac ganó en los 19 departamentos

Al ser consultado sobre si tuvo comunicación con la lista de Juan Carlos y José Luis Gioja fue contundente al decir que no, pero al mismo tiempo aclaró que la convocatoria está abierta para todos.

“Nadie puede desconocer la trayectoria de alguno de ellos en el ámbito político, ahora el desafío es que los dirigentes podamos entender que hay situaciones que nos hacen pasar de la primera línea a otra y eso no nos quita ningún mérito. La política debe ser entendida como una participación conjunta”, añadió Uñac en relación con la otra lista de la interna.

Además resaltó que “lo que los dirigentes no ponemos en su lugar, lo hacen los afiliados”.

Para cerrar y sobre las pretensiones de José Luis Gioja de continuar al frente del PJ Nacional añadió que desde San Juan no habrá ningún impedimento para que esto suceda, aunque al mismo tiempo aclaró que “nosotros no somos quienes dirán eso, si es que él (por Gioja) no hace otro análisis del resultado electoral”.