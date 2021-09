Uñac viajó a Buenos Aires y se sentó con Alberto en plena crisis política

En pleno temporal político alrededor de Alberto Fernández y su gabinete, Sergio Uñac viajó a Buenos Aires a reunirse con el presidente. El gobernador sanjuanino estuvo en una audiencia privada con el mandatario nacional, según confirmaron desde Presidencia.

No hay detalles de cuáles fueron los temas que trataron Uñac y Fernández durante el encuentro. La reunión se dio en el despacho de la Jefatura de Gabinete de la Residencia de Olivos.

El encuentro fue este jueves en la mañana, mientras todavía no había definiciones sobre el futuro del Gabinete de Fernández. Es que durante el miércoles en la siesta ministros y funcionarios cercanos a Cristina Kirchner pusieron a disposición su renuncia, pero hasta el mediodía del día siguiente no se sabía si iban a aceptar o no las dimisiones.

Quienes presentaron sus renuncias y están a la espera de una respuesta son Eduardo “Wado” de Pedro, de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, de Cultura, Tristán Bauer, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del Anses, Fernanda Raverta.

Uno de los gestos de apoyo que recibió Alberto Fernández durante las primeras horas del temporal fue de los gobernadores peronistas. En la tarde del miércoles hubo gestos de acercamiento de todos los mandatarios provinciales, incluido Uñac. Los otros que mandaron signos de apoyo fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). Quienes también se alinearon junto al presidente fueron los integrantes de la CGT, que mantuvieron una reunión este miércoles y tras eso declararon su apoyo abiertamente.