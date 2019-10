United destaca la alianza con Avianca, Copa y Azul para reforzar su presencia en la región

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La alianza conformada por United, Copa Airlines, Avianca y Azul Linhas Aéreas de Brasil, "consolida las operaciones de la compañía en el continente sudamericano", aseguró Oscar Muñoz, CEO de United Airlines y destacó que, pese a las situaciones económicas particulares, como la de Argentina, no prevé abandonar las operaciones en el país, aunque desde mañana dejará de operar la ruta diaria a Nueva York.



El vocero de la empresa, Jonathan Guerin anticipó que el levantamiento "no es definitivo", aunque aclaró que "aún no hay una fecha" para su reanudación.



Por su parte, Muñoz destacó a Télam que "el mercado latinoamericano se está volviendo muy fuerte con los años. Tenemos la mayoría de los vuelos a México, Brasil y Argentina, porque son grandes mercados. Tenemos nuestros altibajos económicos y siempre se nos verá iniciar vuelos o posponer vuelos debido a las situaciones económicas, pero no se debe confundir con salir de un país".



Muñoz definió a la alianza como "lo más importante que tenemos. Necesitamos socios y nos asociamos muy bien con Copa, Avianca y con Azul en Brasil. Esos son grandes mercados para nosotros. Podemos alimentarlos mucho y ellos pueden alimentarnos mucho, por lo que son muy importantes para nosotros. Pasamos mucho tiempo en nuestras relaciones allí, no solo en América latina sino en todo el mundo".



United opera hasta hoy dos vuelos diarios entre los Estados Unidos y Argentina pero a partir de mañana abandona de forma temporal la ruta a Nueva York y queda solamente la de Houston.



Copa posee vuelos entre Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Salta con el hub de Tocumén en Panamá, desde donde es posible conectarse con el Caribe; Avianca, con tres vuelos diarios entre Buenos Aires y Bogotá, constituye un soporte de rutas en Sudamérica, y Azul, con vuelos a Brasil desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Bariloche, aporta un imporante flujo de pasajeros brasileros y regionales.



El último informe de ganancias de United superó las expectativas registrando ingresos netos ajustados de US$ 1.000 millones, en tanto que, en las últimas 52 semanas, las acciones de United han subido casi un 10%, superando a los competidores como Delta Airlines, American Airlines y Southwest Airlines.