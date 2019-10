Unos 5400 ciudadanos argentinos están habilitados para votar en el Reino Unido

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unos 5400 ciudadanos argentinos en el Reino Unido están habilitados para acudir a las urnas el próximo domingo en las elecciones generales, informaron fuentes del consulado argentino en Londres.



Este año por primera vez los argentinos pueden optar por el voto postal, todo un avance ya que es caro llegar desde Escocia u otros regiones del Reino Unido a votar en la representación diplomática.



En ese sentido, el consulado argentino informó que 306 personas eligieron el voto postal, cuyo proceso fue cerrado hoy, y se escrutarán junto al resto de las mesas el día de la elección.



El lugar de votación estará habilitado en la sede del Consulado en Londres, y se podrá votar entre las 8 y las 18 hora local en las tres mesas dispuestas.



En este proceso se elegirán presidente y vice, diputados y senadores, pero no se vota ni a jefe de Gobierno ni autoridades provinciales.



Los votos se vienen duplicando elección tras elección en el Reino Unido, y se espera más participación este año por tratarse de una elección presidencial.



El empadronamiento automático a los que tienen el cambio de domicilio y el voto por correo son dos vías para aumentar la participación electoral de los argentinos en el exterior.



Las fuentes diplomáticas estiman que actualmente en el Reino Unido residen unos 15.000 argentinos, aunque no todos están registrados debido a que muchos han ingresado con pasaportes europeos y no declararon su domicilio.