En los próximos años El Palomar sufriría importantes transformaciones. Autoridades de la institución analizan llevar a cabo obras para optimizar los espacios y crear una nueva cancha de hockey sobre césped sintético, explicaron. Lo que desató polémica son las intenciones de eliminar la actual pista de atletismo y reemplazarla por una de solamente 100 metros. De esta manera, los usuarios deberán emigrar hacia La Granja, la única pista de 400 metros que quedaría en el Gran San Juan.

Jorge Riveros, director de Deportes de la UNSJ, contó a DIARIO HUARPE que actualmente la cancha de hockey está rodeada por la pista de atletismo, lo que genera conflictos entre los deportistas de esas disciplinas. “Para entrar a la cancha de hockey, los jóvenes y niños tienen que atravesar la pista”, dijo el funcionario.

Una propuesta para solucionar esto es recortar la pista actual de 400 metros a 100 metros y crear un espacio detrás de la cancha de hockey para otras disciplinas relacionadas con esas competiciones como, por ejemplo, salto en largo, entre otros. Esto causó una gran preocupación en algunos sectores de la comunidad universitaria que usan frecuentemente las instalaciones. “Es una idea primaria que estamos discutiendo con la gente de atletismo para ver qué mejora se le puede hacer al proyecto”, expresó Rivero.

Así quedaría el sector actual donde está ubicada la pista de atletismo de 400 metros. Foto: gentileza.

“Optimizamos los espacios y eliminamos un conflicto que tenemos”, continuó relatando la autoridad sobre las tareas que cambiarán sustancialmente el diseño del complejo deportivo universitario.

Por otro lado, explicó que les cuesta mantener el lugar debido a que cuando llueve no se puede correr y, además, afirmó que la universidad no cuenta con los fondos necesarios para dejar en condiciones la zona. “La pista es una tierra abatida. No estamos en condiciones de realizar una inversión y llevarlo como una pista de primer nivel”, declaró.

Estos son los sectores de la nuevas obras que se harían en El Palomar. Foto: gentileza.

Como consecuencia, en El Palomar ya no se podrían practicar disciplinas de atletismo de 200 o 400 metros. Por eso, la UNSJ haría convenio con el Gobierno provincial para que los socios puedan usar la pista de 400 metros que tiene La Granja y mantener las prácticas deportivas. Para aquellas personas que usan la pista de atletismo de forma recreativa y no profesional, Riveros comentó que crearán una pista de salud con aparatos al aire libre y un sector donde podrán correr.

En otro sector cercano a la pista construirán un espacio específico para realizar actividades culturales y recreativas diversas que estarán ubicadas al sur de la pista. Se sumarán quinchos, sanitarios y parrilleros en esa área destinada al esparcimiento.

El año que viene comenzarían a construir la cancha de hockey sintético. Foto: gentileza.

Riveros agregó que el año que viene quieren empezar a construir la cancha de hockey sintético en la parte cercana a Salud Universitaria, donde hay una cancha de fútbol. Para esto invertirán aproximadamente $27.000.000 y desde la casa de altos estudios ya compararon la carpeta.