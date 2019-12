Urlezaga estrena en Rusia su creación coreográfica sobre "La dama de picas"

Iñaki Urlezaga concretará a partir de mañana un enorme paso como coreógrafo al estrenar “La dama de picas” en Rusia, experiencia que para el artista significa “un inmenso honor por poder crear una obra rusa y ser parte de una celebración tan importante como son los festejos por los 220 años del nacimiento del poeta Aleksandr Pushkin”.



“Que hayan pensado en mí es un regalo maravilloso porque me permitió poder crear en San Petersbugo una obra rusa que transcurre en esta increíble ciudad”, resalta Urlezaga durante una comunicación con Télam.



“La dama de picas”, sobre el cuento homónimo de Aleksandr Pushkin y con música de Pryor Tchaikovsky, impulsa el camino de Urlezaga como coreógrafo tras haber dejado de bailar en noviembre de 2018.



El artista platense que el martes próximo cumplirá 44 años y que justamente bailó por última vez en el 136to. aniversario de la ciudad de La Plata, llega con esta creación a dos salas rusas y en mayo desembarcará en el mítico ámbito del Teatro Bolshoi, una de las salas de danza más importantes del mundo.



El espectáculo a cargo del Yacobson Ballet se estrenará mañana en el Teatro Alexandrinsky, luego se ofrecerá en el Mariinski y después llegará al Bolshoi de Moscú.



Pero, además, para la puesta de la pieza Urlezaga cuenta con los diseños escenograficos de Ezio Frigerio (realizador de gran parte de las puestas de las producciones de Rudolf Nureyev) y el vestuario de Franca Squarciapino, dos reconocidos artistas italianos con los que, destaca, “juego en primera por contar con un equipo de lujo”.



“Ya me fui de la Argentina muy tranquilo porque con Andrés Risso y Eliel Garberi trabajamos cada detalle musical hasta dejar la partitura lista para que el director de orquesta ruso entienda lo que pensamos para este ballet. Sentir que toda esta energía fluye naturalmente entre tantos talentos que me acompañan constituye un bellísimo regalo”, abunda.



Télam: ¿Qué le llamó la atención del cuento homónimo de Alexander Pushkin?



Iñaki Urlezaga: Siento que tal vez el libreto del ballet está más apoyado en la línea argumental de la ópera de Tchaikovsky porque él le dio a cada artista la posibilidad de teatralizar el drama en escena, pero no me aparto del cuento de Pushkin, ni de la concepción que el poeta le dio a la historia. “La dama de picas” tiene una descripción justa de la época en la que transcurre la historia, de sus personajes, de sus costumbres y en especial de esa sociedad que habitaba en una San Petersburgo incipiente, en la que estaba naciendo como ciudad.



T: ¿Qué elementos supone que llamaron la atención de su creación coreográfica para este estreno allí?



IU: Si bien el director de la compañía Andrian Fadeev, me conoce como bailarín, él fue una gran figura en el Teatro Mariinski, siento que está convocatoria viene después de conocer algunos trabajos coreograficos míos, se interesó por mi lenguaje coreografico a la hora de contar está historia en ballet. Él siempre quiso “La dama de picas” para ser parte de estos festejos y ahí empezamos a trabajar.



Como artista siento que hay muchas similitudes a la hora de sentir y crear esos roles de forma más humana o actoral que técnica para que el bailarín pueda contar un drama universal en el escenario



T: ¿Con qué expectativas aguarda este estreno?



IU: Con mucha expectativa. Sinceramente tengo una alegría inmensa por todo el recorrido artístico realizado. Fue una creación muy disfrutada desde el comienzo pero siempre tuve presente que estaba haciendo un ballet ruso, para una compañía rusa, y para estrenar dentro de los festejos por la celebración del aniversario de Pushkin.



Trabajo junto a un equipo artístico de excelencia así que pienso que el público se va a encontrar con un hecho artístico de altísima calidad y eso me tiene feliz.



T: -¿Qué implica para su trayectoria artística poder llegar a estrenar una obra propia en el Teatro Bolshoi?



IU: Otro regalo más de la vida, como artista es hermoso saber que una obra mía fue elegida para subir al escenario del teatro de danza más importante de Rusia, situación que se dará en mayo de 2020.



T: ¿Cuántas funciones de “La dama de picas” se darán en Rusia en el marco del aniversario de Puskhin?



IU: Acá realmente se baila mucho, hay funciones casi todos los días, y el aniversario de su poeta más emblemático se celebrará en toda Rusia así que habrá Pushkin para largo rato.



T: Este estreno corona su 2019 ¿Qué planes tiene y pude contar para los próximos meses?



IU: Este 2019 fue un año muy especial y enriquecedor para mí. Habiendo recién terminado una etapa tan intensa como fue mi carrera como bailarín, poder sumergirme por completo en esta faceta creativa de la danza es realmente un placer, disfruto cada minuto en el proceso creativo de una obra y verla luego interpretada por estos grandes artistas me llena de felicidad.