Valdivia, con presencia argentina, venció a Puerto Varas por la Liga de básquetbol de Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Deportes Valdivia, con participación argentina, superó por 71-56 a Puerto Varas, en partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.



El base nicoleño Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata) encestó 20 puntos (6-12 en dobles, 1-1 en triples, 5-5 en libres), capturó un rebote y repartió 2 asistencias en los 38 minutos que permaneció en el rectángulo de juego.



Para el elenco del centro de Chile también se alistó el interno Ignacio Alessio (ex Ferro), que terminó con 10 tantos y 3 rebotes en 27m.



Mientras que el base comodorense Martín Cárdenas apenas tomó un rebote en los 2 minutos que participó del pleito.



Además, el alero bonaerense Juan Fernández Chávez (ex Libertad de Sunchales y Atenas de Córdoba) consiguió 16 unidades (4-5 en triples), 6 rebotes y un recupero en 39m., para Universidad Católica, que batió por 95-84 a Leones de Quilpué, que tuvo en sus filas al interno rosarino Omar Cantón (ex Quilmes), con una planilla de 12 tantos, 7 rebotes y 2 asistencias.



En tanto, el ala pivote zarateño Lisandro Rasio (ex Peñarol de Mar del Plata y Bahía Basket) aportó 11 puntos y 7 rebotes, mientras el escolta bahiense Leonardo La Bella (ex Gimnasia La Plata) acumuló 4 unidades y 3 rebotes para Ancud, que fue derrotado por Puerto Montt, por un amplio 76-56