Vale y Petrobras impulsaron a la Bolsa de San Pablo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Bolsa de San Pablo avanzó hoy 4,07% y su principal indicador, el índice Bovespa, se situó en los 107.363 puntos tras la divulgación de resultados trimestrales empresariales.



Tras cuatro subas en las cinco jornadas, el mercado paulista avanzó 2,5% en la semana, marcada por la aprobación de la reforma del sistema de pensiones, el proyecto estrella del presidente Jair Bolsonaro, y los balances financieros.



Los papeles preferenciales de Vale, la mayor productora y exportadora de hierro del mundo, y los similares de Petrobras, los más negociados de la jornada, navegaron entre las mayores subas, de 3,87% y 3,28% respectivamente.



Vale informó ayer que registró pérdidas por US$ 121 millones en los nueve primeros meses del año, contra ganancias por 3.074 millones de igual periodo de 2018, aunque en el tercer trimestre fueron positivos.



Por su parte, Petrobras obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 31.984 millones de reales (US$ 7.996 millones), con un salto de 35,1% frente al mismo período de 2018.



Durante la sesión se negociaron 17.432 millones de reales (US$ 4.358 millones), producto de 1.940.452 transacciones financieras, consignó la agencia EFE.