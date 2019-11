Valencia, con el argentino Ezequiel Garay de titular, derrotó a Espanyol en Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Valencia, con el zaguero argentino Ezequiel Garay, superó hoy como visitante al Espanyol, de sus compatriotas Facundo Ferreyra y Matías Vargas, por 2 a 1, en el partido que dio inicio a la duodécima fecha de la liga de España.



El delantero español Marc Roca (31m. PT de penal), abrió la cuenta para los catalanes, en tanto Daniel Parejo a los 25m. ST de penal igualó para el equipo que dirige Albert Celades, mientras que el uruguayo Maximiliano Gómez a nueve minutos del final convirtió el gol de la victoria para el Valencia.



Con este resultado, Valencia se ubica expectante con 17 unidades, en tanto el Espanyol no logra remontar y se encuentra en zona de descenso directo con 8 puntos, solo por encima de Leganés que reune 5 unidades.



El rosarino Ezequiel Garay, ex Newell´s, y Facundo Ferreyra, ex futbolista de Banfield y Vélez, iniciaron el juego de titulares, en tanto el mendocino con pasado también en la entidad de Liniers, Matías "El Monito" Vargas, ingresó promediando el segundo tiempo.



La jornada sabatina continuará con el encuentro que jugarán desde las 12 (hora de la Argentina) en el estadio Ciudad de Valencia, el líder Barcelona, con el astro argentino Lionel Messi, ante el local Levante.



Mas tarde, desde las 14.30, será la presentación en Sevilla, con los argentinos Éver Banegas, Franco Vázquez y Lucas Ocampos, ante el Atlético de Madrid, del DT Diego "Cholo" Simeone y con Angel Correa en el plantel, y finalmente, a las 17, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Betis.



La fecha se cerrará mañana con los siguientes partidos: Valladolid-Mallorca (a las 8); Villarreal-Atlethic de Bilbao (10.00); Osasuna-Alavés (12.00); Celta de Vigo-Getafe y Leganés-Eibar (ambos 14.30) y en el cierre a las 17, Granada enfrentará a Real Sociedad.



Las principales posiciones las emncabeza el Barcelona con 22 puntos, seguido de Real Madrid 21; Granada, Atlético Madrid y Sevilla 20; y Real Sociedad 19.