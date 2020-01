Valenzuela: "Tiene que haber ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Juntos por el Cambio), dijo hoy que "tiene que haber ley Impositiva para que la provincia pueda funcionar", al tiempo que aspiró a que "el 75% comprendido en el impuesto más alto urbano sea un porcentaje que se vea disminuido con modificaciones" en la labor legislativa.



"En la reunión que tuvimos con (el gobernador) Axel (Kicillof) coincidimos en que tiene que haber ley para que la provincia pueda funcionar, pero nosotros aspiramos a que ese 75% que se ve alcanzado con un impuesto más alto sea modificado luego en el trabajo legislativo", afirmó el intendente.



De esta manera, se refirió al resultado de la reunión mantenida la semana pasada entre el gobernador Kicillof y los intendentes de Juntos por el Cambio luego del fracaso del tratamiento de la ley Impositiva para la provincia de Buenos Aires en la Legislatura.



"Axel contó para qué necesita recursos, y habló sobre los contenidos de la ley, también dijo que podíamos disentir con esta manera de recaudar, así que estuvo bien planteado en términos de que no fue una confrontación", dijo.



El jefe comunal agregó que los intendentes de Juntos por el Cambio "planteamos que no se puede afectar con el aumento del 75% el inmobiliario urbano, y creo que ese punto lo están madurando y reflexionando, y ojalá entre los bloques se puedan poner de acuerdo".



"La Gobernación está obligada a trabajar con los municipios, sean del color político que sean, y en ese sentido vi muy bien la reunión porque permitió que Axel nos cuente sus prioridades y diagnósticos provinciales, para que empecemos a trabajar en conjunto con Teresa García (ministra de Gobierno) y los ministros llevando proyectos de infraestructura escolar, y ver cómo siguen los temas de salud", enumeró.



Valenzuela dijo además que al gobernador lo vio "muy conectado con las ganas de tener rápido una reactivación, y eso es muy importante. Quiere volcar el Banco Provincia a lo productivo, son cosas válidas y necesarias que vamos a acompañar".



Respecto del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, Valenzuela dijo en declaraciones a CNN Radio que le "pareció que era un gesto antigrieta que me invitara a participar de una recorrida por una pyme, por lo cual participé con mucho gusto".



"Esos son los puentes que hay que tender tanto desde la Nación como con la provincia", agregó al referirse al la visita que realizaron a una empresa de producción de productos de PVC, el jueves pasado.