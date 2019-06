Vallisto busca a su hija que vio por última vez hace 20 años

Hace 20 años Aldo Brizuela vio a su hija por última vez en Valle Fértil, departamento en el que vive actualmente. Ahora quiere reencontrarse con ella, conocerla y poder vivir parte de lo que se perdió en la infancia y adolescencia de Débora Carolina Brizuela que ahora tiene 21 años.

Lo poco que sabe de la joven es que vive en la Ciudad de San Juan y que tiene muchas ganas de poder verla nuevamente. A pesar de que intentó contactarse a través de las redes sociales no logró hacerlo. Es que de Débora solo sabe que mide 1,67 y es morocha, no mucho más por lo que al buscarla en Facebook no pudo hallarla.

Brizuela la vio por última vez cuando la pequeña tenía 1 año, edad en la que madre decidió irse de Valle Fértil junto a la hija de ambos. Durante muchos años no pudo verla y ahora quiere encontrarla nuevamente, desea que su hija vuelva a poder vivir momentos con él. Ante cualquier dato pueden comunicarse al 2644563356.