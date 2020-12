Vecinos de 9 de Julio piden al intendente Núñez que gestione la culminación de la obra de cloacas

Las obras de cloacas en el departamento de 9 de Julio comenzó en el año 2017 y, según el pliego de licitación, el plazo de ejecución era de 18 meses.

“A mí que me disculpen, pero decían que la obra la iban a terminar en un año y medio y ya estamos a punto de cumplir los cuatro años. Es una vergüenza", dijo Humberto Vargas, vecino de la Diagonal San Martín. “Nosotros cada tanto tenemos que estar llamando al camión atmosférico para que venga a desagotar el pozo negro porque si no colapsa. Y mire cómo tenemos las calles, vivimos masticando tierra”.

Los vecinos mojan la calle entre 3 y 4 veces por día para que los vehiculos que pasan no levanten tierra. Foto: Sergio Leiva DIARIO HUARPE.

Humberto, como muchos vecinos que tienen rota la calle donde viven, tiene que estar regando a balde (foto) porque, según ellos, los camiones regadores pasan cuando se acuerdan.

Los conductores de los vehículos transitan esquivando pozos, pocitos y pozazos.

“Por acá el camión regador no pasa nunca”, dijo Mirta Guevara, vecina de uno de los barrios que se encuentra a tres cuadras del municipio. “Lo hemos pedido al municipio, pero no viene y realmente ya estamos cansados de que sigan demorando la obra”.

Cada vez que pasa un vehículo deja una nube de tierra.

La Diagonal San Martín es una de las calles más afectadas del departamento y es la que más tránsito tiene. Inclusive el paso del colectivo.

En la recorrida que hizo DIARIO HUARPE por el departamento detectó, como demuestran las fotos, que en algunos sectores los pozos superan los tres centímetros de profundidad, mientras que en las calles de tierra los trabajos de nivelación y emparejamiento no se realizaron.

“Los que andan en 4x4 ni se mosquean, pero los que andamos en moto, en bicicleta o autos viejos la sufrimos”, dijo otro vecino de la calle Quiroga.

Si bien los vecinos saben de los beneficios de la obra, creen que ha sido un abuso el tiempo de ejecución y piden al intendente Gustavo Núñez que gestione la culminación de la misma.

“Yo no sé por qué no interviene; por qué no hace algo para que de una vez por todas la obra se termine y podamos gozar del beneficio”, dijo la vecina del barrio cercano al municipio. “Los funcionarios del municipio le dan vueltas y vueltas y más vueltas, y nadie sale a presionar por la gente”.

Sobre la obra

La apertura de sobres de la obra se hizo a mediados de noviembre de 2016. El presupuesto oficial en aquel momento era de $74.151.635,31 y el plazo de ejecución de 18 meses.

La obra tiene por objeto proveer del servicio cloacal a unas 3.560 familias de la villa cabecera de 9 de Julio. Consta de la instalación de redes colectoras principales y secundarias, estaciones de bombeo intermedia y final, lagunas de tratamiento, interconexiones entre las distintas unidades que la componen e instalaciones eléctricas y complementarias.