Vecinos piden cambios en la Red Tulum: “Necesitamos uno que nos lleve a Rawson sin tener que tomar dos colectivos”

Un grupo de vecinos de calle San Miguel antes de 6, en Pocito, se manifestó este viernes solicitando cambios en la Red Tulum. Lo que pidieron fue un colectivo que los lleve de forma directa hasta Villa Krause, tal como lo hacía anteriormente el 15A, ya que ahora deben tomar dos y terminan llegando tarde o faltando a la escuela o a sus trabajos.

Lo que ocurre es que gran parte de los estudiantes que viven en los complejos habitacionales del lugar , Conjunto 6, UPCN, Lote Hogar 27, Olivares del Sur, entre otros, estudian en Rawson. Como así también, hay gran cantidad de personas que trabajan en ese departamento. Antes se tomaban un solo colectivo para llegar, cuando empezó el nuevo sistema también, pero hace unas tres semanas cambiaron el recorrido de uno.

“Por acá pasaba el 207 que después iba a Rawson, pero lo sacaron porque iba hasta el Valle Grande y de allá venía lleno”, contó una de las afectadas a DIARIO HUARPE, Rosana Páez.

Ahora sólo quedó en esa zona el 242, pero va al microcentro de Capital por lo que deben tomar ese y otro colectivo para llegar a destino. A eso se le suma que para tomarlo deben caminar unas siete cuadras cuando todavía es de noche y hay poca iluminación en las calles. “Los asaltan, los roban, les quitan las cosas”, comentó otra vecina, Mónica Paredes.

“Queremos una nueva línea que tenga más o menos el mismo recorrido que hacía el 15A. Los chicos quedaban sobre la escuela y ahora no están yendo porque no tienen como llegar. Si toman dos, llegan tarde. Ya no podemos ni ir a Villa Krause porque no tenemos en qué y muchos trabajamos ahí o vamos al centro a comprar porque nos queda más cerca”, dijo Rosana.