Vélez arrancará mañana la pretemporada con la baja de Leandro Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vélez Sarsfield comenzará este sábado con los trabajos de pretemporada en el complejo de la Villa Olímpica, ubicado en la zona Oeste del Gran Buenos Aires, y sin el delantero Leandro Fernández.



La novedad del plantel dirigido por Gabriel Heinze es la salida del atacante, que cumplió su préstamo de una temporada y deberá presentarse en Independiente, donde el nuevo entrenador, Lucas Pusineri, lo tendrá en cuenta.



El ex Godoy Cruz de Mendoza jugó 21 encuentros y marcó cuatro goles en la Superliga durante este año y su posible reemplazante es Nicolás Blandi, de San Lorenzo de Almagro.



Además, el DT no tendrá en el regreso ni al defensor Hernán De la Fuente ni al volante ofensivo Lucas Robertone, ya que ambos están afectados al seleccionado sub 23 de Argentina, que se prepara para asumir el Preolímpico de Colombia, en enero venidero



En un principio, el equipo, citado para las 8, se entrenará en doble turno y almorzará en el predio de Parque Leloir para luego dormir la siesta en la previa al segundo episodio de trabajo.



Vélez está en el cuarto lugar de la clasificación de la Superliga, con 28 unidades, y ocupa una plaza para la Copa Libertadores de América 2021.



En el reinicio del campeonato se enfrentará el viernes 24 de enero a Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante, desde las 19.40.



Por otro lado, Vélez también disputará la Copa Sudamericana durante el primer semestre del 2020 y el primer compromiso oficial será el martes 4 de febrero ante Aucas de Ecuador, en partido de ida de la primera fase del torneo continental, que se jugará en el estadio José Amalfitani.



La revancha será en la ciudad de Quito, el martes 18 de febrero, también desde las 21.30 hora argentina.