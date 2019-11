Vélez quiere retomar la senda del triunfo ante Colón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vélez Sarsfield, que ingresó en una racha adversa y hace más de un mes que no gana, recibirá mañana a Colón de Santa Fe con la misión de retomar la senda del triunfo, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 15 de la Superliga.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19.40 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, ubicado en el barrio porteño de Liniers, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal de cable TNT Sports.



Vélez tiene 22 puntos y luego de haber superado a Central, en Rosario, por 1-0 el 20 de octubre pasado, igualó los siguientes tres partidos (ante Huracán, Central Córdoba y Boca), perdió el último con Banfield (1-0), es decir que además de no ganar lleva 370 minutos sin anotar goles, desde el que marcó Leandro Fernández en Arroyito a los 35 minutos del segundo tiempo.



Para recibir a Colón, el entrenador Gabriel Heinze contará con el mediocampista Nicolás Domínguez, quien ya cumplió la fecha de suspensión, en reemplazo del chileno Pablo Galdames, mientras que está en duda Lucas Robertone, con una molestia muscular.



Si Robertone no puede jugar, en su lugar ingresará el promisorio juvenil Thiago Almada.



Los "Sabaleros", con 16 puntos y la frustración a cuestas tras haber perdido la final de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, de Ecuador, viene de imponerse sobre Estudiantes (3-2) y también quiere sumar para cerrar bien el año.



El DT de Colón, Pablo Lavallén, incluirá a Franco Quiroz en el lateral izquierdo y adelantará en ese sector de la cancha al paraguayo Marcelo Estigarribia, de manera que el juvenil Brian Farioli acompañará arriba al tucumano Luis Rodríguez y saldrá del equipo el colombiano Wilson Morelo.



El historial entre ambos en primera división es de 71 partidos, de los cuales Vélez ganó 31, Colon 16 y hubo 24 empates.







- Probables Formaciones -







Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Braian Cufré, Nicolás Domínguez, Fernando Gago y Lucas Robertone o Thiago Almada; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.



Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera y Franco Quiroz; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Brian Farioli y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



Arbitro: Ariel Penel.



Cancha: José Amalfitani, de Vélez Sarsfield.



Hora de inicio: 19.40.



TV: TNT Sports.