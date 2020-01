Vélez superó a All Boys en amistoso de pretemporada en la Villa Olímpica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Vélez Sarsfield, con Mauro Pittón y sin Ricardo Centurión, derrotó hoy All Boys, equipo de la Primera Nacional, en los dos amistosos de pretemporada que disputó en su Villa Olímpica, ubicada en el partido bonaerense de Ituzaingó.



El equipo dirigido por Gabriel Heinze jugó dos partidos de dos tiempos de treinta minutos ante el conjunto de Floresta, y venció 1-0 en el primero de ellos, con gol de Gastón Giménez, y 2-0 en el segundo, con tantos de Florián Monzón y del chileno Pablo Galdames.



Mientras se desarrollaban los partidos en la Villa Olímpica de Parque Leloir, propiedad de Vélez, Centurión tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, realizando trabajos de manera diferenciada junto al preparador físico de la entidad de Liniers.



En el primer turno, el "Fortín" formó con Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Fernando Gago, Gastón Giménez y Mauro Pittón; Agustín Bouzat, Maxi Romero y Álvaro Barreal. Luego ingresaron Federico Versaci por Barreal, Facundo Perrone en lugar de Domínguez, Nicolás Garayalde por Gago e Isaías Barroza por el santafesino Pittón.



En tanto, All Boys, dirigido por José Romero, en su primer encuentro del año lo hizo con Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Nicolás Zalazar, Sebastián Martínez, Facundo Cardozo; Mirko Ladrón de Guevara, Nicolás Igartúa; Alan Espeche, Brian Sarmiento, Marco Iacobellis; Facundo Parra.



A continuación, en el segundo amistoso, el "Gringo" Heinze alineó a Lucas Hoyos; Joaquín García, Matías De los Santos, Luis Abram y Braian Cufré; Marcos Enrique, Pablo Galdames y Thiago Almada; Luca Orellano, Florián Monzón y Lucas Janson. Luego ingresaron Facundo Cáseres por Janson, Damián Fernández en lugar de Abram, Matías Borgogno por Hoyos y Felipe Di Lena por el uruguayo De los Santos.



Finalmente, All Boys disputó el segundo partido con Nahuel Losada; Nicolás Zalazar, Isaac Monti, Facundo Melillán y Gonzalo García; Sebastián Navarro, Darío Stefanatto, Lautaro Guzmán y Ariel Lucero; Facundo González y Lucas Nicchiarelli



Vélez, que se ubica cuarto en la Superliga con 28 puntos, a dos unidades del líder Argentinos Juniors, reanudará el certamen ante Gimnasia en La Plata, el viernes 24 de enero.