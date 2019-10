Venezuela ganó un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Venezuela ganó hoy un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de una votación que el gobierno de Nicolás Maduro tomó como una "victoria histórica" y la oposición como una "patada a las tumbas de los asesinados" por las autoridades chavistas. La candidatura de Venezuela se impuso con la fuerza de 105 votos a la de Costa Rica en la puja de la Asamblea General de la ONU, pese a la ofensiva diplomática lanzada por Estados Unidos y algunos países de América latina y Europa contra la postulación que finalmente se impuso. Costa Rica había presentado candidatura para representar a los países que pretendían cerrar el paso a la llegada de un representante del gobierno de Maduro, quien no es reconocido como presidente por medio de centenar de países. La otra plaza disponible en el Consejo para países de América latina y el Caribe quedó en manos de Brasil, que consiguió el aval de 153 votos. Venezuela sustituirá el próximo 1 de enero a Cuba, que termina su mandato. Varios gobiernos y organismos internacionales habían expresado públicamente su oposición a la candidatura de Venezuela. Confirmado el resultado, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, celebró una "nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz". "Estamos nosotros ante una victoria que habrá que mesurar, que medir en el transcurso de los próximos días pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica", dijo Arreaza ante la prensa en la sede de la Cancillería venezolana. El diplomático destacó que el Gobierno se enfrentó a una "campaña feroz, brutal, de EEUU y sus países satélites" junto a algunas ONG de derechos humanos "para impedir que Venezuela fuera elegida". "Sirvan estos hechos como lecciones para la soberbia y la arrogancia del unilateralismo, el multilateralismo le ha dado una gran respuesta", completó. En junio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, había publicado un durísimo informe en el que detalló cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y malos tratos a los opositores del gobierno de Maduro. Bachelet consideró que las autoridades venezolanas y sus instituciones pusieron en marcha "una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". Desde la oposición, el ex alcalde Caracas, Antonio Ledezma, se lamentó por la decisión de la Asamblea General de la ONU y sostuvo que "así está el mundo, al revés". "Qué patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla. No nos rendiremos", declaró citado por El Nacional Ledezma, quien padeció más de 1.000 de detención hasta que logró huir hacia a España a fines de 2017. A su vez, el diputado Richard Blanco destacó que el régimen chavista violentó los derechos de todos los venezolanos. “Los asesinos van presos, nunca pueden ser premiados. La ayuda internacional urgente es la única salida”, advirtió. “Los violadores de derechos humanos generan alianzas para alcanzar un espacio en esta instancia de la ONU. Es por eso que Cuba le está ofreciendo su puesto a Maduro. Es una silla que representa censura, persecución, tortura y asesinato”, añadió el diputado Williams Dávila. El resultado de la votación contrastó con la opinión que hizo pública la semana pasada el director para Naciones Unidas de Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau. "Venezuela no pinta nada en el Consejo de Derechos Humanos", arriesgó. También Brasil, Chile y Estados Unidos llamaron sin éxito a frenar la candidatura venezolana. “Sólo nos cabe señalar que sería un desprestigio para la ONU y para el mundo entero que Venezuela pudiera integrar el Consejo de Derechos Humanos”, declaró ayer el canciller chileno Teodoro Ribera. En total, se cubrieron hoy 14 vacantes en el Consejo de DDHH. en unas elecciones a las que un buen número de aspirantes llegaban sin oposición dentro de sus grupos regionales. Además de Venezuela y Brasil, fueron elegidos Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos. El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas, reseñó la agencia EFE. El organismo está formado por 47 países que cumplen mandatos de tres años y cuyos asientos se reparten en grupos regionales.