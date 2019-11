Venezuela: Guaidó dijo que no volverá a negociar con el gobierno de Maduro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente interino de Venezuela designado por el parlamento, Juan Guaidó, afirmó hoy que no volverá a negociar con el mandatario chavista Nicolás Maduro, luego de que este suspendiera el diálogo que ambos sectores emprendían bajo el auspicio de Noruega.



El diálogo “hace tres meses que está muerto, que ellos lo mataron, salieron corriendo”, sostuvo Guaidó en conferencia de prensa en Caracas.



“Mataron ese mecanismo” y ahora “la opción de Venezuela es protestar, ejercer la ciudadanía”, agregó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), según la agencia de noticias EFE.



Guaidó respondió de ese modo a Maduro, quien más temprano dijo que “los enlaces de Oslo se mantienen vivos con el gobierno de Noruega y la oposición”.



Delegados de Maduro y Guaidó mantuvieron cinco rondas de negociaciones -dos en Oslo, en mayo pasado, y tres en Bridgetown, Barbados, en julio-, en procura de solucionar la crisis institucional y humanitaria de Venezuela.



Maduro suspendió esas conversaciones a comienzos de agosto y a mediados de septiembre instaló una “mesa de diálogo nacional” con un puñado de partidos minoritarios de oposición.



Ese “diálogo nacional” no es reconocido por el grueso de la oposición, que ayer volvió a protestar masivamente en las calles y, a través de Guaidó, anunció que las manifestaciones se repetirán en los próximos días.