Veracruz cortó racha de 41 partidos sin triunfos y venció al Puebla en el fútbol mexicano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Veracruz, con participación argentina, cortó anoche una racha de 41 partidos sin victorias, al derrotar ajustadamente a Puebla, por 1-0, en partido válido por la decimosexta fecha del torneo Apertura de la primera división del fútbol de México.



Una conquista de Colin Kazim Richards, a los 4 minutos de la segunda etapa, le puso fin al calvario de los 'Tiburones', que habían alcanzado su anterior triunfo sobre Tijuana, en agosto de 2018, también por 1-0.



De esta manera, Veracruz, que tuvo en sus filas a los ex Argentinos Juniors, Gaspar Iñíguez y Gabriel Peñalba, evitó ponerse a un partido de la marca mundial que ostenta Chernomorets de Bulgaria, que pasó 43 cotejos sin ganar en la temporada 2007.



En tanto, el líder Santos Laguna (30 puntos) logró una ajustada victoria sobre Querétaro (27), por 1-0, para volver a encabezar las posiciones.



Matheus Doria (Pt. 16m.) le dio la victoria al conjunto que dirige el uruguayo Guillermo Almada, que tuvo en sus filas al pampeano Julio Furch (ex Olimpo de Bahía Blanca y Arsenal).



Mientras que en los 'Gallos' de Querétaro se desempeñó el atacante Enrique Triverio (ex Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors).



Además, América, con las intervenciones de Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Guido Rodríguez (ex Defensa y Justicia), le ganó por 1-0 a Atlético San Luis, que tuvo en sus filas a Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata), Oscar 'Junior' Benítez (ex Lanús), Matías Catalán y Germán Berterame (ambos ex San Lorenzo).



Hoy jugarán Pachuca-Monterrey, Chivas de Guadalajara-Tijuana y Tigres-Toluca.