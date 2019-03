Verdinegros: la falta de liderazgo y visión; con la sobra de negocios.

Salvo milagros consecutivos de varios santos, el Club San Martín, volverá a la B Nacional; luego de hacer un mediano paseo por la primera A, y codearse con los grandes del fútbol argentino.

No lo voy a analizar deportivamente, pero si tomaré indicadores para examinar el resultado de la gestión, ya que TODO es medible, y ese es el gran desafío al que deben animarse los dirigentes políticos, sociales, gremiales, etc.

La aparición días atrás de videos en donde se veían a jugadores del plantel de primera que disfrutaban la noche de un boliche, puso de manifiesto una notable falta de compromiso con la Institución que no llevan en el corazón, pero si en el bolsillo.

Con más de dos décadas entre el Nacional B y la Primera A; encontramos que la actual conducción lleva 15 años de gestión, con algunos enroques en la cabeza, pero con los mismos dirigentes.

Más allá del descenso que se viene (aunque todos los santos tienen velitas para que no sea así), es necesario establecer indicadores y analizar que pasó en esta década y media en el club que es sinónimo de San Juan en toda la Argentina.

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL: Indicador que da negativo, salvo el predio Emanuel Mas; todo lo demás es regalo (tribuna norte), o pérdida tal como la pileta olímpica y el polideportivo que mostró deportes como el basket, el hockey sobre patines, con buena perfomance; pero sobre todo, logró un gran sentido de pertenencia a Concepción; hoy devaluado por completo. No se capacitó a futuros dirigentes, y por eso hoy el Club es manejado por un pequñísimo puñado que no son ni el 20% de la comisión que lidera Jorge Miadowsky.

CANTIDAD DE SOCIOS: Con la perfomance del fútbol, debemos imaginar un crecimiento sostenido de la cantidad de socios; y ahí nos encontramos con otro fracaso. Se llegaron a contabilizar algo más de 9000 socios al 2008, y desde entonces un descenso estrepitoso hasta llegar a apenas algo más de mil socios.

JUGADORES EN PRIMERA: Esto es lo peor de todo. Con tantos años, se esperaba ver que hoy estuvieran en el campo de juego un número importante de jugadores nacido de la cantea del club. Nada de eso ocurre. No hay NINGUNO. Tampoco se vendieron muchos, salvo Mas nada se recuerda, aunque podemos nombrar a Salas que quedó libre y se fue. Hablar de esto, es pensar que fue un fracaso del gran ídolo verdinegro como lo es el Roly Rodriguez, pero me parece que el fracaso, tiene sinónimo de negocio más que deporte en si mismo, y ahí queda afuera Roly, y se erige como el super ídolo que no supieron reconocer.

El fracaso de este indicador, muestra la falta absoluta de visión dirigencial.

Hoy la respuesta será: ¡Con los pibes no podemos salvarnos del descenso!

Con ese criterio, todos los años los pibes se quedaban con el sueño no realizado, y los jugadores foráneos llenaban sus bolsillos y se llevaban la esperanza de los hinchas verdinegros.

Si San Martín desciende, se verá un gran llanto en las tribunas, en los simpatizantes, en los sanjuaninos que verán frustrada su posibilidad de ver a los equipos de primera jugar en la Provincia; pero en el campo de juego sólo se advertirá el pensamiento de los jugadores con la intriga a que otro club irán. NO HABRÁ NINGÚN JUGADOR VERDINEGRO DE CANTERA LLORANDO DE CORAZON Y PIDIENDO PERDÓN A SU GENTE. ¡Increíble!

Mucho más se puede decir, aunque preferimos dejarlo ahí. Pero es evidente que con el avión de los jugadores foráneos que hicieron un gran negocio, los dirigentes que no tuvieron Visión Institucional, también deberán decir Adiós. Si hay respeto por su gente, por Concepción y por el recuerdo; es lo que deberán hacer.

Pero no se irán por el descenso, sino por el fracaso institucional.

Hablemos en Serio, será por eso, independientemente del resultado deportivo.