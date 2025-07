El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, vetó la ordenanza Nº 2029-HCD-2025 que disponía la creación del Parque de la Biodiversidad Papa Francisco en un predio ubicado dentro de la reserva de usos múltiples del departamento. El decreto N° 0134-SG-2025, que formaliza el veto, fue tratado la semana pasada por el Concejo Deliberante, donde los ediles decidieron, por unanimidad, enviar el expediente a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su análisis conjunto con las comisiones de Desarrollo Económico y Ambiente, de Obras y Servicios, y de Educación, Turismo, Cultura y Deporte.

La decisión del Ejecutivo desató una fuerte discusión en el cuerpo legislativo local, ya que se trata de la primera vez que el intendente Riveros hace uso de su facultad de veto desde el inicio de su gestión. El tratamiento del veto no solo expuso diferencias políticas dentro del Concejo, sino que puso sobre la mesa una serie de problemáticas históricas vinculadas al uso del suelo, el manejo de las reservas naturales y la legalidad de actividades autorizadas por el propio Ejecutivo.

Valle Fértil es una Reserva Natural de Usos Múltiples.

El argumento del Ejecutivo

El decreto firmado por Riveros sostiene que el parque no puede crearse legalmente debido a que el terreno aún no ha sido transferido formalmente al municipio y que su destino como “reserva natural” no es compatible con la figura de “Parque de Biodiversidad”, sin una nueva ley que autorice el cambio.

En los considerandos del Decreto N° 0134-SG-2025, el intendente afirma: “El cambio de destino o afectación debe ser autorizado por ley, ya que Parque de la Biodiversidad no refiere a los mismos términos que Reserva Natural”. Además, argumenta que "la municipalidad no tiene aún la titularidad del inmueble, tal como se establece en el artículo 7° de la Ley 2432-A", por lo que, a su entender, no corresponde avanzar en su reglamentación.

Argumentos cruzados

Durante la sesión, la concejal Carina Calivar —autora del proyecto de ordenanza— expuso los motivos por los que considera que el veto del intendente carece de sustento legal. En su intervención, señaló: “Con los argumentos brindados por el señor intendente de por qué vetó la ordenanza, queda en evidencia que él es el primero que incurre en falta con respecto a lo establecido por ley, ya que él es el que está habilitando actividades en el predio”.

Calivar fue más allá y cuestionó directamente la coherencia del veto: “Si el veto argumenta que en el lugar no se puede hacer nada hasta que el municipio no tenga en sus manos la escritura del terreno, me pregunto, por qué entonces el intendente construyó quinchos, permite eventos culturales en el predio y habilitó a dos familias a vivir dentro de la infraestructura donde se realiza la feria ganadera municipal”.

Estos son los quinchos que se construyeron el año pasado en el terreno donde se pretende crear el Parque de la Biodiversidad.

Para Calivar, la postura del Ejecutivo responde a “intereses políticos” y no a una verdadera preocupación legal. Asegura que el jefe comunal no tiene un programa definido de gobierno, y cuando alguien aporta una idea, una propuesta, estas caen en el vacío.

La creación del parque tiene un fin colectivo: preservar el valor ambiental y comunitario de un terreno que, según la Ley 2432-A, ya está destinado como reserva natural. "Entendemos que, en ese espacio, se deben generar acciones que promuevan, con la participación comunitaria, la educación ambiental, la valoración y promoción del conocimiento de la cultura ancestral, la conciencia turística de los habitantes y visitantes, propiciando la identidad vallista como derecho y tesoro de la comunidad", dicen los concejales que aprobaron la ordenanza.

Próximos pasos y definiciones clave

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por Mónica Riveros, y la de Desarrollo Económico y Ambiente, a cargo de Pedro Lucero, tendrán ahora un plazo de 30 días —según establece la Carta Orgánica Municipal— para emitir un dictamen sobre el veto del intendente. De ese análisis dependerá si el Concejo insiste en la sanción de la ordenanza o si finalmente se convalida la decisión del Ejecutivo.

En el proceso se analizará también un informe técnico ambiental que respalda la viabilidad del parque, que fue entregado, junto a copias de las leyes 2432-A y 672-A, a cada concejal.

Más allá del desenlace administrativo, el conflicto por el Parque de la Biodiversidad Papa Francisco dejó al descubierto viejas prácticas de manejo informal del territorio y abrió un debate profundo sobre el uso del suelo, la institucionalidad ambiental y el rol transformador de la política local en Valle Fértil.

Un trasfondo político e institucional

Más allá del debate legal, la situación destapó tensiones políticas internas y puso en evidencia un tema postergado en la gestión del territorio departamental.

La edil Calivar señaló que la discusión se vincula directamente con la falta de implementación del plan de ordenamiento territorial y el plan de manejo de la reserva de usos múltiples. Ambos instrumentos, obligatorios por ley, que nunca se aplicaron con la rigurosidad necesaria en un departamento donde confluyen el valor ambiental, turístico y social de sus tierras.

“Con esta ordenanza, los que la impulsamos, estamos proponiendo un cambio de paradigma. Queremos que se hagan las cosas como corresponde. Pero parece que el intendente y algunos concejales quieren seguir igual que siempre, usando la política como un beneficio personal y no como herramienta de transformación”, sentenció Calivar.

Dato

Vale recordar que la ordenanza fue aprobada sin modificaciones al proyecto original y obtuvo mayoría simple: tres votos afirmativos por parte de Carina Calivar, Pedro Lucero y Sergio Álvarez; y dos votos en contra, emitidos por Jorge Castro y Mónica Riveros.