Captaron un OVNI en Argentina y el video conmociona a todos en redes sociales

Una grabación tomada de manera fortuita en la localidad correntina de Itatí ha generado conmoción en redes sociales y avivado el debate entre seguidores del fenómeno OVNI. Mientras capturaba imágenes aéreas con un dron, un visitante logró registrar el paso de un objeto volador no identificado (OVNI) que atravesó el cielo a gran velocidad, sin emitir sonido ni dejar estela visible.

El episodio ocurrió el 24 de marzo a las 17:00 horas, cuando un operador de dron recorría la zona. Al revisar posteriormente el material en un televisor, descubrió que un extraño objeto había atravesado el cielo en segundos. Las imágenes fueron difundidas por el canal de YouTube Alto Misterio, dirigido por el periodista Marco Bustamante, quien afirmó que el objeto se desplazaba a una velocidad de 3.600 km/h y que el dron se encontraba a unos 80 metros de altura al momento del avistamiento.

El viral video que muestra el supuesto OVNI

Bustamante describió el objeto captado como un “típico plato volador”, similar a los avistamientos clásicos de la ufología. En el video puede verse cómo emerge desde una nube, recorre aproximadamente dos kilómetros y pasa muy cerca del dron. Según explicó, su apariencia brillante se debe al reflejo del sol sobre las aguas del río Paraná, lo que genera un efecto de iluminación desde abajo. “A medida que el dron se va acomodando, el objeto acompaña el movimiento de la cámara y comienza a acercarse muy rápidamente”, detalló.

El periodista también sostuvo que no encontró evidencia de edición digital en la grabación. “No veo ningún píxel alrededor que esté distorsionado, lo que me hace pensar que eso no está agregado. El movimiento del plato volador va acompañado por el entorno”, subrayó Bustamante, despejando dudas sobre una posible manipulación del video.

Desde que se hizo público, el registro ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y ha sido considerado legítimo por varios entusiastas de los fenómenos aéreos anómalos. Hasta ahora, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto. “El objeto habría sido prácticamente invisible”, concluyó Bustamante, mientras crece la expectativa por una posible explicación a este desconcertante avistamiento.