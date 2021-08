Viajar en pandemia: todos los requisitos para acceder a los destinos favoritos de los argentinos por el mundo

La situación sanitaria en los distintos países del mundo cambia constantemente según la evolución de la pandemia del coronavirus en cada nación. Así, los estados no sólo toman medidas internas según su "semáforo epidemiológico", sino que deben tener en cuenta el contexto de la pandemia en otros países .

Los 6 destinos que los argentinos van a elegir para irse de vacaciones este verano

De esta forma, las normativas tanto para ingresar como para salir de las distintas naciones cambian casi a diario a raíz de la evolución de la pandemia, permitiendo una mayor flexibilización o estableciendo restricciones al ingreso según la situación interna y el panorama epidemiológico de otros países.

Estas medidas de cuidado ante amenazas externas han tomado incluso mayor relevancia frente al esparcimiento de la variante Delta del coronavirus por el mundo la cual, Según el Departamento de Salud de Inglaterra, resulta un 60% más trasmisible que la cepa Alpha surgida en el Reino Unido, variación que ya tiene una transmisibilidad un 30% mayor que la cepa original detectada en China.

De esta forma, Delta resulta alrededor de un 90% más contagiosa que la primera variante del coronavirus que se esparció por el mundo, lo que explica como esta alcanzó a casi todos los países.

Frente a este contexto, la Argentina ha establecido un "cepo aéreo" que actualmente permite el ingreso semanal de unos 11.900 individuos -1700 en promedio por día- provenientes de otros países, lo que obligó a las aerolíneas a cancelar vuelos y dejó a muchos argentinos varados en el exterior.

A través de la Decisión Administrativa 793/2021, publicada a principios de agosto en el Boletín Oficial, el Gobierno prorrogó hasta el 1° de octubre esta polémica medida y con un cupo ampliado que aumentará progresivamente: hasta el 5 de septiembre podrán ingresar 11.900 individuos por semana mientras que luego de esa fecha y hasta el 1° de octubre inclusive se habilitarán 16.100 plazas semanales.

Restricciones como estas existen en más de un país y, aunque desde Migraciones desalientan los viajes al exterior por cuestiones no esenciales, ciertos argentinos deciden seguir viajando para continuar con sus itinerarios planificados hace tiempo.

Ante esto, es recomendable consultar a las embajadas y consulados de los países de destino ya que todos tienen regulaciones distintas -tal como la Argentina tiene las suyas- para gestionar el ingreso de individuos a su nación en el marco de una emergencia sanitaria.

Con este propósito en mente, la Organización Mundial del Turismo (OMT; UNWTO por sus siglas en inglés) junto a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA en inglés) crearon un Rastreador de viajes para conocer las restricciones vigentes al arribar a cada país.

Este puede encontrarse en la página oficial de la OMT o a través del siguiente link: Rastreador de viajes OMT/IATA (unwto.org). El sistema hace un seguimiento de las siguientes variables :

Indicadores de COVID-19: tasas de infección y de positividad y el despliegue de la vacunación por destino/país.

tasas de infección y de positividad y el despliegue de la vacunación por destino/país. Regulaciones de viaje aéreo: incluidos los requisitos de prueba y cuarentena, proporcionadas por la solución Timatic de la IATA.

incluidos los requisitos de prueba y cuarentena, proporcionadas por la solución Timatic de la IATA. Medidas en el destino: requisitos generales de salud y seguridad tales como el uso de máscaras, el tránsito por el país, el toque de queda o las regulaciones relacionadas con restaurantes y atracciones.

De esta forma, quién desee viajar podrá conocer en detalle todas las medidas vigentes en cada destino las cuales se miden mediante los estándares de "restrictivo", "parcialmente restrictivo" o "no restrictivo".

LAS MEDIDAS VIGENTES PARA VIAJAR HACIA LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS POR LOS ARGENTINOS

Mediante este Rastreador de viajes se puede analizar los lugares hacia los que pueden viajar los argentinos y qué precisan para ingresar, ya que son muchos los países que obligan a realizar cuarentena al ingresar o piden un test PCR negativo . Aquí la situación de los destinos más elegidos por los argentinos:

ESPAÑA

Desde el martes de la pasada semana España modificó la calificación epidemiológica en la que ubicaba previamente a la Argentina, permitiendo al país pasar de la zona de "alto riesgo" a zona "de riesgo" .

Esta medida -que incluye también a países como Brasil, Sudáfrica o Colombia, entre otros- habilitó entonces el ingreso a territorio ibérico de todo argentino que pueda validar que se ha vacunado con la pauta completa de alguna de las vacunas aprobadas en España , sin necesidad de realizar un aislamiento obligatorio.

Previamente la nación a cargo de Pedro Sánchez exigía a los argentinos que quisiesen pisar el país ibérico un pasaporte europeo o que pudiesen confirmaran que su viaje se debía una situación específica como, por ejemplo, un tratamiento médico.

Además, quienes accediesen al país debían realizar allí un aislamiento de unos 10 días que podía acortarse con un test negativo luego de los 7 días de estadía.

No obstante, ahora se han relajado las medidas para el traslado de argentinos a España y estos podrán ingresar sin necesidad de pasaporte europeo o justificativo : solo será necesario verificar que se poseen al menos hace 15 días la pauta completa de alguna de las vacunas aprobadas en territorio español -AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm- y no se exigirá cuarentena.

También será necesario completar un formulario online en las las 48 horas anteriores al vuelo , lo cual genera un código QR que se presenta al ingresar a España.

España levanta la cuarentena obligatoria para argentinos: cuánto cuesta viajar a Europa

La nación ibérica es uno de los destinos preferidos por los turistas argentinos, razón por la que algunas agencias de viajes evidenciaron un crecimiento de hasta un 80% en las consultas y ventas de pasajes a España luego del anuncio de su embajada en Argentina.

ESTADOS UNIDOS

En el territorio de Joe Biden los argentinos -quienes tiene una predilección por volar hacia Miami y Nueva York- pueden ingresar con un certificado negativo de coronavirus realizado al menos tres días antes de la salida del país de origen.

Además será necesario completar una declaración jurada que certifique esto antes de salir de la Argentina. Es preciso resaltar que ciertos estados poseen normativas diferentes que pueden resultar más restrictivas con la obligación de cumplir cuarentena al llegar o la realización de otra prueba una vez allí.

URUGUAY

Esta misma semana el gobierno uruguayo publicó el Decreto 279/021, el cual habilita a los extranjeros vacunados con la pauta completa de cualquier suero a ingresar al país a partir del 1° de septiembre en caso de poseer propiedades allí. Además, también se incluye a los familiares más cercanos -cónyuge o concubino, hijos, padres, abuelos, hermanos y nietos- del dueño del inmueble.

Uruguay publicó el decreto de reapertura de sus fronteras: cuándo y cuáles son los requisitos para ingresar

Además, quienes puedan ingresar bajo estas condiciones deberán acreditar un test de PCR negativo realizado al menos 72 horas antes de viajar, elemento que permitirá el ingreso sin cuarentena posterior.

los propietarios que viajen con menores de entre 12 y 18 años sin vacunar podrán ingresar igualmente pero deberán cumplir con un aislamiento de dos semanas, el cual puede acortarse realizando un test de PCR a los 7 días de estadía con resultado negativo.

Aunque, por lo pronto aún no se oficializó el ingreso de visitantes sin propiedades en tierra uruguaya, el embajador de Lacalle Pou en Argentina, Carlos Enciso, reveló que " a partir de noviembre se habilitará el ingreso para personas que quieran vacacionar , visitar familia, amigos, visitantes de toda índole".

"El Poder Ejecutivo uruguayo definió que en noviembre permitiremos el ingreso general de turistas que estén completamente vacunados. Y si bien se seguirá exigiendo un test PCR con resultado negativo, los visitantes no deberán hacer una cuarentena ", indicó Enciso, no obstante, la medida aún no ha sido oficializada por el Gobierno de Uruguay.

BRASIL

Los argentinos que visiten Brasil deberán considerar que, según el monitor de la OMT, la nación de Jair Bolsonaro exige un test negativo realizado 72 horas antes de ingresar o un certificado que confirme que se ha superado el coronavirus en los últimos meses, además de completar una declaración jurada antes de partir, la cual se entrega una vez en el destino.

CHILE

Chile mantiene sus fronteras cerradas a visitantes del exterior y solo reciben a sus propios habitantes o extranjeros residentes , quienes deben realizar una serie de pasos para acceder:

Realizar 7 días de aislamiento estricto obligatorio;

estricto obligatorio; Presentar un test de PCR negativo tomado al menos 72 horas antes de embarcar (se excluye de la obligatoriedad de contar con un PCR a los lactantes menores de 2 años)

tomado al menos de embarcar (se excluye de la obligatoriedad de contar con un PCR a los lactantes menores de 2 años) Completar el Pasaporte Sanitario Internacional en el siguiente sitio: Declaración Jurada para Viajeros para prevenir enfermedades por Coronavirus (COVID-19) (c19.cl)

en el siguiente sitio: Completar el formulario de seguimiento por 14 días tras el arribo al país, el cual se envía a través de un correo electrónico.

FRANCIA

Francia ya habilitó el pase sanitario covid para sus habitantes: cómo funciona y en qué lugares se pide demostrar que se tiene la vacuna

El país de Emmanuel Macron permite el ingreso desde hace ya dos semanas a quienes puedan acreditar haber sido vacunados con la pauta completa de cualquiera de los sueros reconocidos en Francia y aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos.

Quienes no cumplan con estos requisitos únicamente podrán ingresar con la ciudadanía europea o con un permiso de residencia y resulta obligatorio realizar un aislamiento de 10 días.