Víctima celebra el inicio del juicio Vesubio III, pero lamenta demoras para el comienzo del debate

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Silvia Saladino, sobreviviente de "El Vesubio", aseguró hoy que las victimas "tienen expectativas favorables" por el inicio del juicio, mañana, por el tercer tramo de la causa de lesa humanidad que analiza los delitos que se cometieron en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, pero lamentó "todo el tiempo esperado" para el comienzo de este proceso oral.



"Esta es una causa que fue elevada en julio de 2017 por parte del juez Daniel Rafecas y tuvo muchas postergaciones. Hace más de 40 años que buscamos justicia y con tantas demoras se nos hace todo muy difícil. Los acusados y muchas de las víctimas tienen cerca de 80 años. El tiempo nos juega en contra, pero nunca voy a dejar la lucha por la justicia", señaló Saladino a Télam.



La mujer era militante de la agrupación Vanguardia Comunista que fue secuestrada en julio de 1978 y permaneció en "El Vesubio" hasta septiembre de ese año, cuando el Ejército lo demolió ante una visita de la CIDH al país que consideraba inminente, pero que finalmente se produjo un año después.



"Fui parte del último grupo de detenidos que quedamos en ese lugar. De 70 personas, 35 terminaron desaparecidas y a la otra mitad nos legalizaron", recordó.



Este juicio que se denomina Vesubio III empezará mañana en los Tribunales Federales de Comodoro Py y se analizarán los casos de secuestro y torturas padecidos por más de 370 víctimas entre las que se encuentran los hechos de 50 detenidos que resultaron asesinados.



El debate estará a cargo de Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez, del Tribunal Oral Federal 4 porteño.



En el banquillo estarán el ex oficial adjutor Hugo Roberto Rodríguez, el adjutor principal Eduardo David Lugo, los ayudantes de 5° Milcíades Luis Loza y Olegario Domínguez y los subayudantes Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski, todos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal.



Y los ex militares del Ejército son el ex teniente Humberto Eduardo Cubas y el ex coronel David Cabrera Rojo.



En cambio, el ex teniente primero Serapio Eduardo del Río quedó apartado del proceso por incapacidad sobreviniente, mientras que el ex cabo Oscar Alberto Pirchio falleció recientemente.



"El Vesubio" estaba en el partido de La Matanza, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, y los prisioneros fueron trasladados para ser ejecutados en otros lugares.



El guionista Héctor Germán Oesterheld, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann forman parte de este colectivo de víctimas.