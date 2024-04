Victoria Villarruel cuestionó con dureza el aumento de la dieta de los senadores: “Siempre doy la cara”

Este jueves, los senadores realizaron una votación a mano alzada y se pronunciaron a favor de aumentar sus salarios un 169%, por encima del índice inflacionario, lo que hará que las dietas superen los 4 millones de pesos en mano. De esta manera, Victoria Villarruel, presidente del Senado, se desligó de la decisión.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado, NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, comenzó escribiendo Villarruel en su cuenta de X.

“Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna, pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, cerró la vicepresidente de la Nación.

Según trascendió, la iniciativa resurgió luego de los movimientos que realizó el Poder Ejecutivo los últimos días. Un ejemplo de ello es el cambio de rango de Manuel Adorni, el vocero presidencial que pasó a ocupar el cargo de secretario del Estado y cobrará un sueldo mensual de 4 millones de pesos.

El aumento de sueldo de los senadores

“Si uno lee la resolución no entiende demasiado de qué se trata porque no habla en términos específicos. Habla de modificar la formula de 2500 módulos, un adicional de mil módulos de gastos de representación, 500 módulos de desarraigo...”, indicó el periodista Manuel Jove desde el Congreso.

De manera resumida, Ignacio Otero mencionó qué incluyen las dietas de los legisladores y cómo se cuantifica el aumento. “Cambiaron la fórmula de actualización de lo que se conoce como ´las dietas´, en donde entran distintas cuestiones como el desarraigo y distintos módulos. Se calcula en función de unidades que tienen un valor y el aumento es notorio”, explicó.