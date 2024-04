A dos semanas de la eliminación de UPCN Vóley de la Liga de Vóleibol Argentina ante Policial, Pepe Villa habló sobre la incertidumbre que rodea al equipo multicampeón. Además de mencionar el futuro del entrenador Fabián Armoa, puso en duda la continuidad del club en la máxima categoría.

Anteriormente, Villa expresó que no sabía que iba a suceder con el equipo en la próxima temporada. Aunque no está confirmado que se retiren, es cierto que el sindicato no puede seguir apoyando al club debido a las bajas recaudaciones.

Publicidad

En diálogo con Am1020, el gremialista mencionó las dificultades económicas que enfrentaron en la temporada anterior y también señaló la organización de la liga, destacando que todo se maneja desde Buenos Aires. En ese sentido, expresó su deseo de recuperar la localía en la fase regular y volver a la estructura que tenía el torneo antes de la llegada del Covid-19.

Por esta razón, se espera que en agosto o septiembre se den a conocer más detalles sobre el futuro de UPCN y la Liga. Según Villa, el apoyo de inversores privados y, sobre todo, del Gobierno será determinante. En caso de no contar con ese respaldo, sería una pérdida histórica para el equipo, pero la situación actual no permite continuar de la misma manera.