Este jueves 28, UPCN se juega un todo o nada frente a Policial en tierras sanjuaninas. A partir de las 22:00 horas se medirá ante el equipo formoseño que tiene la ventaja de haber ganado el partido anterior de la serie, por lo que los dirigidos por Fabián Armoa deberán dejar todo en la cancha para forzar un partido de desempate. Los jugadores del gremial dialogaron con DIARIO HUARPE y comentaron qué expectativas tienen y cuáles son los puntos a corregir para poder ganar la serie.

Junior Sousa, histórico jugador de UPCN y con quien el gremial ha logrado múltiples victorias y campeonatos comentó que el equipo rápidamente volvió a la carga luego del bajón anímico de la derrota. “Estamos ansiosos en el buen sentido, sabiendo que es un partido que puede definir muchas cosas para el equipo y para el club, pero el ánimo es bueno”, dijo. Destacó que las energías son buenas y “esperamos que el ánimo de la gente ayude también, que seguro van a llenar el estadio. Queremos ganar el jueves y dar vuelta la serie”, finalizó.

Publicidad

Junior Souza, uno de los históricos del vóley argentino y con quien UPCN ha conseguido importantes logros.

Por otro lado, Matías Salvo, líbero de los conducidos por Armoa dijo que los entrenamientos previos al partido son muy intensos, ya que son doble turno y combinan entrenamientos con pelota, un poco más tácticos, con la parte física y musculación. “Estamos con la mayor expectativa, ansiosos y preparándonos para dar vuelta la serie que empezó adversa para nosotros. Hicimos un gran partido los dos primeros sets en el encuentro allá en Formosa”, dijo Salvo. Destacó que el principal problema fue el no poder sostener el resto del partido, pero que en líneas generales confían en su juego. “Estamos puliendo un par de cosas, un poco más en lo táctico, lo estratégico sobre cómo jugarles a ellos, como jugar nosotros para que salga nuestra mejor versión. Sin dudas que el apoyo de la gente sirve y más el de nuestra gente que alienta durante todo el partido”, expresó.

El bonaerense oriundo de Benito Juarez, Matías Salvo, lleva su trayectoria en el gremial y en la provincia, quien lo adoptó como un sanjuanino más.

El otro líbero que tiene el equipo, Tomás Ruíz, quien es denominado el mejor en su puesto dentro de la Liga de Vóleibol Argentina, dijo que la cabeza está puesta en la revancha y estuvieron entrenando desde que llegaron de Formosa. “Estamos entrenando muy enfocados. Es un partido donde ya no tenemos margen de error, hay que ganarlo o ganarlo y vamos en busca de eso, por supuesto”, comentó. Un punto favorable que destacó fue el jugar de local, ya que es “hermoso y personalmente estoy muy feliz porque mi familia va a poder ver el partido desde la tribuna. Sabiendo que tu familia está ahí, uno los disfruta. Esperemos darle una buena respuesta a la gente”, cerró.

Tomás Ruíz, quien inició en el club Bella Vista de Buenos Aires y hoy se destaca como líbero de UPCN.

“Los puntos a fortalecer que tenemos es que debemos repetir lo que hicimos en los dos primeros sets, incluso en el tercero ya que estuvimos jugando muy bien. No pudimos cerrarlo, tuvimos tres match points y no pudimos cerrarlo. Hay que estar concentrados y cuando tengamos la chance de cerrar puntos, sets o partido hay que hacerlo. No hay que dejar que el rival venga porque si no pasa lo mismo que nos pasó el otro día”, agregó Ruíz.