Violencia de género: el 40% de los llamados al 911 es para pedir asistencia psicológica

En los primeros cinco meses de este año, el Cisem 911 recibió 7.278 llamados por hechos de violencia de género. De esos, el 40%, es decir, cerca de 2.911 corresponde a mujeres que pidieron ayuda psicológica, según los datos que aportaron desde el gabinete de contención que funciona dentro de ese organismo.

“Muchas mujeres llaman para contarnos la situación que están atravesando en el hogar, pero no en ese momento puntual, sino que son hechos que les ocurrieron días atrás y que ahora se animan a compartirlo con alguien”, dijo a DIARIO HUARPE Vanesa Sedeño, coordinadora de psicólogos del 911.

Sedeño sostiene que en algunas oportunidades esos llamados son para pedir asesoramiento sobre la posibilidad de efectuar una posterior denuncia, y en otros casos simplemente quieren recibir una contención psicológica: “Hacen una especie de catarsis y sienten que acá tienen la posibilidad de sentirse escuchadas”, contó.

La profesional agregó que no tan sólo son las víctimas las que piden ayuda, sino que muchas veces – o porque no se animan o les da vergüenza – las que piden asesoramiento son las madres de esas mujeres o alguna amiga.

La coordinadora señaló que hay algunas que son recurrentes y llaman a la línea frecuentemente. Esto no significa que no abordaron el caso en su momento, sino que al no radicar la denuncia el agresor vuelve a repetir la conducta y se produce un nuevo pedido de auxilio. En esos casos, Sedeño señaló que a la víctima se la orienta hasta la Comisaría de la Mujer o las áreas que están en cada uno de los 19 municipios para que puedan abordar la problemática de manera integral y presencial.

“Nosotros asistimos a la víctima solamente por vía telefónica. En caso de riesgo se redacta un informe de la situación y se da intervención a los organismos que se encargan de la asistencia a mujeres en la provincia”, expresó.

Por ese motivo, esta semana esta área del Cisem se reunió con las autoridades de la Dirección de la Mujer para articular un protocolo con los mecanismos que pueden utilizarse para lograr una ayuda inmediata y efectiva de la persona que sufre violencia.

El otro 60%

La otra parte de los llamados de violencia de género que totalizan 4.367 se deben a situaciones de emergencia, es decir, cuando el agresor está ejerciendo su fuerza, propiciando insultos o amenazas a la víctima de manera actual e inminente. Eso pone en un potencial peligro a la víctima y recurren a la Policía. En ese caso, una vez que ingresa el pedido de auxilio inmediatamente se destina un patrullero que vaya hasta la casa de la persona que está sufriendo el hecho. Para tranquilidad de la mujer, las psicólogas se ofrecen a contenerlas durante ese lapso de tiempo hasta que lleguen los efectivos.

Aumento del 30%

De enero a mayo los llamados de violencia de género en el 911 aumentaron un 30%. En el primer mes del año se registraron 1.276 con lo que significaron 41 asistencias diarias, mientras que en mayo los pedidos de auxilio subieron a 1.870, es decir, 60 llamados por jornada. Según Sedeño esto se debió a la cuarentena lo que hizo que, en muchas ocasiones, el agresor y la víctima compartieran más tiempo dentro de la vivienda. Otro factor que destaca, según los relatos de las mujeres, es que los hombres estaban bajo los efectos del alcohol.

El rol de los vecinos

Sedeño explicó que en los casos de emergencia es fundamental el rol que cumplen los vecinos de la víctima: “Muchos de los llamados que se reciben forman parte de la comunidad en donde está la persona y piden auxilio para evitar que la situación se descontrole y se torne algo peligroso”, comentó.

Dato

El área de psicología del Cisem trabaja las 24 horas los 365 días del año. Hay 7 psicológicos que se rotan durante la jornada.