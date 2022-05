Violencia, inseguridad y escasa educación, lo que vio un censista sanjuanino

Un joven sanjuanino contó su experiencia con el Censo Nacional, que tuvo lugar el pasado miércoles. El muchacho hizo un descargo, por medio de su red social Twitter, de lo que encontró en las calles de la provincia. Comentó sobre el escaso nivel educativo, el hacinamiento y hasta hechos de violencia que percibió contra los censistas que realizaron este relevamiento.

Bajo el usuario de Gabro López, el joven abrió un hilo de Twitter y contó que le tocó censar a 96 personas. De ese grupo, determinó cómo es la calidad educativa. Uno solo tenía estudios universitarios y dos de nivel terciario. Hubo 15 que dijeron que tenían secundario completo, mientras que 30 no culminaron esa etapa. De los 48 restantes, la mayoría tenía primaria completa y hubo otras que tampoco alcanzaron a finalizar este primer eslabón.

López explicó también que en las casas se encontró a "la mayoría de las personas amontonadas en departamentos, lleno de perros y de mugre en todos lados", aseguró.

El sanjuanino agregó que estuvo "10 horas esquivando perros que me querían morder y censando a personas drogadas que no les daba para hablar", aseguró categórico. Indicó que en algunas zonas directamente no censaron porque la gente de la zona les tiraba piedras a los encargados de hacer el relevamiento.

Más allá de las piedras, Gabro relató que un censista fue golpeado, mientras que otra padeció el ataque de unos perros. “La Policía nunca ayudó a nada, la gente les gritaba y apuraba", comentó.

Gabro contó que hasta hubo censistas agredidos. Foto: Twitter.

López reflexionó sobre la realidad del país y opinó que "en las noticias pasan la mitad de las cosas y cada vez es todo peor, cada vez más repitentes, mi hermana va a 2do grado y tiene compañeros que no saben escribir ni el nombre ni el apellido, me da miedo pensar que esos niños son el futuro del país", aseveró.

El siguiente mensaje de este hilo que publicó el censista continua con un reclamo contra la clase política de la Argentina, "ningún político hace nada, parece que hacer política es mentir para lograr un fin innecesario, conveniente y personal. La Argentina actual es un país de gente cómoda, abran los ojos y dejen de desinformarse por la tele", opinó.

Antes de terminar, el joven pidió a los ciudadanos que "aprendan a elegir a las personas que nos representa, este país está así por la acumulación de corrupción y de la mierda que nos dan de comer, para que nos quedemos en el molde, para que salgamos a marchar por dos pesos y para acultural y maleducar a la gran parte de la población".

El mensaje completo