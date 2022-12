¡Viral! Habló el hincha noqueado por Kylian Mbappé

El 10 de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, fue el protagonista de un hecho insólito ante Marruecos. Además de vencer a sus rivales y clasificar a la final del Mundial de Qatar 2022 tras un 2 a 0, el delantero también fue noticia por haber ocasionado un inesperable suceso con un hincha galo. Durante el calentamiento previo al inicio del partido, el talentoso francés ejecutó disparó al arco y el tiro fue desviado.

En el Estadio Al Bayt, algunos jugadores del seleccionado francés se colocaron en el área para practicar remates. En ese instante, Mbappé no definió bien y noqueó a un fanático por el gran golpe que recibió en el rostro. Sin embargo, el futbolista de forma inmediata se acercó para ver cómo se encontraba. Al finalizar el compromiso, el aficionado en cuestión explicó lo sucedido en diálogo con el portal francés RMC Sports. "Quedé completamente noqueado", dijo.

"Estaba en las gradas y no vi venir la pelota para nada. Me dio justo en la cara con una potencia… Me caí de golpe, quedé completamente noqueado. Comencé a escuchar a la gente decir ‘Kylian, Kylian, Kylian’, así que vi en los videos que me mostraron que vino a verme, pero ni siquiera me di cuenta. Me tomó unos minutos recuperarme. ¡Me voy contento con el balonazo que me dieron en la cara y que espero haberle dedicado a Kylian para recordar esta semifinal! Agradezco mucho su gesto. Viniendo hacia nosotros para llevarme la noticia, me emocionó mucho", agregó el hincha.

¿Mbappé se agranda para la final?

No está demás recordar que, seis meses atrás, el delantero galo tuvo una entrevista con TNT Sports Brasil e hizo un análisis sobre el fútbol sudamericano. "Hay varios equipos europeos también… pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", reconoció Kylian.

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo. Luego, Mbappé agregó una frase polémica: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan". A pesar de sus palabras, la "Albiceleste" se encuentra en la final y deberá enfrentarla el próximo domingo en el Estadio Lusail.