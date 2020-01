Virtus Bologna, rival de San Lorenzo en la Copa Intercontinental, ganó por la Eurocopa de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Virtus Bologna, que será rival de San Lorenzo en la próxima Copa Intercontinental, superó esta tarde a Trentino, por 73-67, en duelo entre equipos italianos por la tercera fecha del Top 16 de la Eurocopa de básquetbol, el segundo certamen en importancia dentro del continente.



En el conjunto ganador, líder de la Liga italiana, no actuó el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket y Boca Juniors).



Virtus Bologna, dirigido por el DT serbio Aleksandar Djordjevic, mostró como principal arma de ataque al ex base de Los Angeles Clippers, el también balcánico Milos Teodosic, que terminó con 23 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.



El conjunto italiano será adversario de San Lorenzo, en una de las semifinales, en la edición 2020 de la Copa Intercontinental, que se jugará en Tenerife (España), del 7 al 9 de febrero.



Por su lado, el argentino Andrés 'Toto' Forray diseñó una muy buena labor para Trentino. El ex base de Banco Provincia concretó una planilla de 24 puntos (6-11 en dobles, 3-8 en triples, 3-3 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 33m.



Además, el armador cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) acumuló 2 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias para Venezia, de Italia, que doblegó como visitante a Patras, en Grecia, por un ajustado 70-68.