Vive en Buenos Aires, su padre biológico es sanjuanino y busca conocerlo para cerrar su historia

A sus 40 años, Laura Díaz se enteró que su padre biológico es sanjuanino y ahora, a los 42, intensificó la búsqueda que tiene como objetivo hallarlo para conocerlo y cerrar su historia. No obstante, está siendo a la distancia y a través de las redes sociales principalmente ya que ella vive en Buenos Aires.

La búsqueda en realidad la empezó en el 2019, pero la pandemia complicó todo así que ahora la retomó con fuerza. No tiene muchos datos, pero según lo que le contó su madre, Edith Rosa Castro de 75 años, el nombre de su padre biológico es Miguel Ángel Cabrera y actualmente tendría 71 o 72 años.

Edith conoció a Miguel cuando ella tenía 18 años, a los 31 se quedó embarazada de Laura, pero sus padres no aprobaban esa relación así que armó las valijas y se fue a Buenos Aires para tenerla y criarla. Al tiempo conoció a otro hombre que crió a Laura y ella creció creyendo que él era su padre biológico. No obstante, la verdad salió a la luz en medio de un cumpleaños y su madre no tuvo más opciones que contarle la verdad. Aunque en ese momento no sabía la identidad, la cual recién se la reveló hace unos meses.

Así era la madre de Laura de joven. Foto: gentileza.

“Ahora que tengo nombre y apellido certero retomé la búsqueda, yo no le voy a pedir nada, sólo quiero saber sus orígenes, sus raíces, saber de dónde viene uno, no quiero reclamarle nada”, contó Laura a DIARIO HUARPE.

La mujer cuenta con poca información, pero sabe que su madre, cuando estaba en pareja con Miguel, vivía en Media Agua y le decían “Nena”. Además, en ese momento él estaba haciendo el servicio militar. También se enteró de que él tenía dos hermanas, una de ellas con rulos.

“Me gustaría encontrarlo y saber de él. En caso de que no esté vivo, porque esa también es una posibilidad, me gustaría conocer a su familia, saber si tengo hermanas o hermanos”, sostuvo.

En caso de obtener datos certeros Laura planea venir a San Juan, pero mientras tanto está tratando de recolectar información en redes sociales y grupos de la provincia. Publicó en algunos de búsqueda de personas y también de compra y venta con el objetivo llegue a la persona que desea hallar o, en caso de que los tenga, a sus hijos para que puedan transmitirle el mensaje.

Una de las publicaciones se la respondió un usuario de Facebook y aseguró que conoce al hijo de su padre biológico así que lo contactó por Messenger y hasta lo llamó desde esa aplicación, pero aún no obtiene respuesta.

“A mi mamá voy preguntándole de a poco porque dice que no se acuerda, pero apenas tenga mayores datos voy a viajar para allá”, cerró Laura.