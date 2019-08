Vuelta a San Juan: una invitación para dar un salto de calidad

La gestión uñaquista le dio un impuso como nunca antes había sucedido con la Vuelta Ciclística a San Juan. Pasó a ser internacional fiscalizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Y ahora puede tener un salto más de calidad que la dejará entre las 10 mejores competencias del mundo, aunque para aceptar el cambio de categoría, el Gobierno provincial espera una respuesta clave.

La Vuelta Ciclística a San Juan en la actualidad se ubica en la categoría UCI 2.1 y según explicó el secretario de Estado de Deportes Jorge Chica, recibió la invitación para pasar a la categoría ProSeries, lo que significa un importante salto de calidad.

“Es una categoría que la UCI ha juntado después de la 2.1 y 2.2, para llegar a ser World Tour. Se han elegido las 10 vueltas más importantes del mundo entre ellas San Juan, después de las tres de máximo nivel como el Tour de France, el Giro de Italia y la Vuelta a España”, explicó Chica.

La provincia recibió la invitación para ser ProSeries pero la aceptación quedará sujeta a una respuesta de la UCI porque San Juan solicitó que “las selecciones nacionales puedan participar, porque sino queda Sudamérica sin la chance de que puedan correr, sólo puede hacerlo la local. Estamos esperando esa contestación y una vez que la tengamos nos plantearemos la decisión de pasar, aunque sería algo muy bueno para nosotros”, explicó Chica.

La participación de las selecciones es la única restricción que tiene esta categoría, algo que podría llegar a impactar en la participación de ciclistas de la región. Se debe a que algunos países como Colombia y Chile tienen equipos continentales, pero otros como Uruguay no tienen y la participación es a través de la selección.

La Vuelta a Colombia también recibió la invitación para dar el mismo salto de calidad y esa competencia tendría la misma complicación que sucede con la de San Juan. Esto motivó a que la carta enviada a la UCI sea firmada por San Juan y distintas federaciones y confederaciones de Sudamérica.

El pedido es para que pueda aceptarse el cambio de categoría pero también se permita la participación al menos cuatro selecciones continentales como son: Uruguay, Chile, Brasil y Venezuela.

Por último, Chica dijo sobre la invitación al cambio de categoría que “la aceptación va a depender de la contestación. Para nosotros sería extremadamente importante. Ya tenemos el reconocimiento de estar entre las 13 vueltas más importantes del mundo, pero ahora hay que evaluar la situación porque si nosotros llegáramos a ser World Tour, no podríamos invitar los equipos continentales y eso generaría que nuestros deportistas locales no pudiesen participar. Entonces tenemos que evaluar el no acceder a esa categoría porque sino nuestros deportistas no podrían tener esa oportunidad. Estamos esperando que contesten desde la UCI a ver qué posibilidad de que accedan al pedido nuestro”.

La nota fue enviada la semana pasada y desde Sudamérica están a la espera de la respuesta que puede marcar un hito en la historia del ciclismo de San Juan.