¿Vuelve a Barcelona? Las palabras de Pep Guardiola que hacen ruido

Luego de ganar todo lo que jugó con Manchester City, Pep Guardiola está en boca de todos. El extraordinario entrenador español es pretendido por decenas de clubes en el planeta. Sin embargo, su futuro es una incógnita. Hay quienes creen que dejará a los "Ciudadanos" tras consagrarse en la UEFA Champions League. Mientras tanto, otros aseguran que no dejará a los campeones de Europa. Habló en conferencia de prensa antes de la quinta edición del Legends Trophy de golf y fue noticia.

"Vi el Barça de baloncesto y luego cené. No lo vi. Pero sé del resultado. Felicitar a la selección por ganar un torneo, que es siempre muy difícil. No se acordaron de Luis Enrique, que les llevó a la final. Eché de menos algún comentario sobre Luis Enrique. Ganar es muy importante. Felicidades al seleccionador y a todos los jugadores. Muchas muchas felicidades", partió diciendo Guardiola sobre el Barcelona.

Publicidad

A su vez, Pep destacó: "Me gustaría decir que la situación del Barça parece que es culpa de otros clubs. Si se gastaron 400 millones por tres jugadores y sus salarios no es un problema del City o del PSG, será culpa del Barça, suyo, o de los que estaban antes y generaron esta situación. Que cada uno asuma su propia responsabilidad. El Joan hace un esfuerzo titánico. Ha renovado el equipo y ha ganado la Liga".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más dichos de Pep Guardiola

"Todo el crédito y agradecimiento hacia él. Lo han escogido los socios y mal no lo está haciendo. Ha ganado la Liga y el club sabe qué es lo que tiene que hacer. Xavi y Mateu Alemany saben mucho mejor que yo lo que tienen que hacer. Yo no lo sé. Yo soy campeón de Europa porque un jugador falló a tres metros del portero", reconoció el entrenador español del Manchester City.

Para cerrar, Pep Guardiola dijo: "No creo que me pida que vuelva. Nos vemos una vez al año. Se apuntó por coincidencias, iba a cenar con Xavier Sala Martín y mi hijo. No tenía dónde cenar y lo hicimos juntos. Yo soy socio y espero que con el nuevo Camp Nou me guarden la plaza. El Barça tiene un entrenador cojonudo. Ha ganado la Liga. Ojalá esté muchos muchos años, y cuando decida que ha acabado su etapa vendrá Busi u otro. Mi etapa como entrenador se acabó".