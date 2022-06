¡Vuelve a las canchas! Marcelo Bielsa, a punto de firmar con su nuevo club

El reconocido entrenador argentino, Marcelo Bielsa, está muy cerca de ser el líder de un viejo conocido. Cuando se aproximan las elecciones del presidente del Athletic Club, los distintos candidatos comienzan a cerrar los distintos detalles de sus proyectos para quedarse con el puesto y estar en el sillón a partir del 24 de junio. Ante eso, el cuadro español podría volver a tener al DT sudamericano.

Siendo de ese modo, Iñaki Arechabaleta ya dejó en claro que, si logra ser el próximo presidente del Athletic Club, el argentino Marcelo Bielsa pasará a ser el entrenador una vez más. De hecho, el propio director técnico, exLeeds United, afirmó: “En el mes de marzo yo tuve un contacto con Iñaki Arechabaleta, me propuso esta posibilidad. Es una gran responsabilidad ser entrenador del Athletic Club. Necesitaba un tiempo para darle una respuesta".

Palabras de Marcelo Bielsa

En un comentado video, el entrenador rosarino manifestó lo siguiente hace pocos días: “Es una responsabilidad muy grande para mi que ya estuve en Bilbao, valoré si soy la persona indicada y me tomé un tiempo para responder. Me vi los 45 partidos jugados el pasado curso, he analizado a cada jugador, con partidos, minutos, sus acciones, posiciones, etc...". Claro, no pasó inadvertido por esas palabras.

"La otra vez heredé un gran equipo que construyó Joaquín Caparrós y este se parece más a lo que yo trato de transmitir a un equipo, es un dato importante para mi", expuso también Marcelo Bielsa. Cabe resaltar que el mencionado viene de ascender al Leeds United a la Premier League, pero sin poder afirmarse de buena forma en la primera división de Inglaterra. Por ello, fue despedido hace pocas semanas.

Para cerrar, Bielsa indicó también: "Es un equipo muy bien trabajado, con muchos recursos en cada faceta del juego, físicamente es muy muy bueno, el segundo de Europa y el primero en LaLiga, corre muchísimo al sprint, es muy parecido al Leeds que yo dirigí: un equipo intenso. Asumió con sólo 18 jugadores el 95% de los minutos sin lesionarse, eso habla muy bien del trabajo realizado".