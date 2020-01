Vuelve al país Roger Hodgson, la legendaria voz de Supertramp

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Roger Hodgson, ex integrante de la legendaria banda británica Supertramp, regresará a la Argentina para presentarse el 2 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira “Breakfast in America World Tour”.



El cantante y guitarrista fue uno de los cofundadores del grupo en 1969. Durante 14 años (hasta 1983) estuvo con Supertramp, donde escribió, cantó y arregló la mayoría de los éxitos del conjunto convirtiéndolos en un fenómeno mundial.



Clásicos como "Give a Little Bit", "The Logical Song", "Dreamer", "Take the Long Way Home", "Fool's Overture" e "It’s Raining Again”, lograron que vendieran más 60 millones de álbumes.



En 2020, Hodgson continúa interpretando todos estos éxitos que grabó por primera vez con Supertramp junto con sus otros clásicos: "Sister Moon shine", "Child of Vision", "Hide in Your Shell", "Even in the Quietest Moments", y además los de sus álbumes como solista: "Had a Dream", "Only Against You", "Lovers in the Wind", "In Jeopardy" y "Along Came Mary".



Acompañado de una banda de cuatro integrantes, la gira de Roger Hodgson "Breakfast in America" ​​lo llevará a recorrer diferentes países del mundo.



El último lanzamiento del músico, "Classics Live", es una colección de sus exitosas canciones de conciertos grabados en todo el mundo.