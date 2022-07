Este miércoles 13 de julio se celebra mundialmente el Día del Rock en honor al mítico festival Live Aid, que reunió a los máximos exponentes de aquel entonces como Queen, Led Zeppelin, The Who, Mick Jagger, David Bowie y muchos más para luchar contra el hambre en África.

En el 2022, en pleno auge de nuevos estilos, géneros y corrientes musicales, muchos son los que se animan a asegurar que “el rock ha muerto”. Sin embargo, nadie mejor que el legendario Willy Herrera para afirmar que “el rock está ridículamente activo”.

Está claro que el rock ya no goza de sus años de mayor popularidad, pero para el guitarrista sanjuanino este género sigue vigente y trascendiendo más allá de lo musical. “El rock sigue estando fuertísimo y su influencia se ve en todos estos ritmos. Inclusive en los urbanos o nuevos géneros. Lo vemos en la actitud, así que va a estar siempre influenciando mentes. Veo muchos pibes y pibas tocando rock potente, con variantes, nuevos mensajes, una nueva apertura de cabeza”, señaló a DIARIO HUARPE.

Willy carga sobre sus hombros décadas de rock y es sin duda una palabra autorizada en San Juan para hablar del tema. Estuvo al frente de bandas que trascendieron las fronteras de la provincia y posicionaron la música local en lo más alto. “El rock es la banda sonora de mi vida. Me acompaña desde muy pibe. He llevado mi vida siempre tocando música. Así que el rock es mi vida, es todo, es inspiración, es una forma de mostrar las cosas que uno piensa. Todo eso es como una declaración de principios y es la forma que tenemos para decir lo que no nos gusta, lo que no nos cierra en el corazón y en la mente. Es mi vida, es mi razón y es mi trabajo también”, expresó.

Sobre la escena sanjuanina, la música destacó el constante surgimiento de nuevos exponentes. A su vez, señaló que la movida está golpeada. “La escena del rock de San Juan está ridículamente activa, con un montón de exponentes de muchas generaciones. Al mismo tiempo está golpeada porque la pandemia no sólo se encargó de no dejarnos tocar, sino también porque cerraron lugares que el rock tenía para hacer eventos independientes. Hoy algunos bares dejan tocar, también hay algunas movidas impulsadas por Cultura (Ministerio). También hay lugares para eventos privados, pero es muy costoso y complicado. Por todo esto, creo que el rock está golpeado, pero sigue subsistiendo porque hay muchos nuevos exponentes y mucha música moviéndose”, comentó.

Lo viejo trasciende lo nuevo

Para Willy, el rock se encuentra en una metamorfosis permanente. Los nuevos exponentes no solo se enfocan en tocar el rock tradicional, también hay gente que está fusionando el rock en sus distintas variantes con ritmos más modernos o que tiene actitud rock con ritmos más modernos. “Creo que mientras que sigamos tocando y levantando la bandera de nuestra música estará todo bien”, dijo.

¿Quedó desplazado el rock por las nuevas generaciones y nuevos estilos musicales?

- Si uno se pone a ver los festivales de rock que hay a nivel mundial, que se llenan por todos lados, es como que el rock está muy vigente. No confundamos triunfo mediático con triunfo musical. Para mí hay mucha música y generaciones nuevas que han ganado los medios desde el punto de vista de la publicidad. Y hay otros que con trabajo y con cosas bien dichas se están posicionando fuertemente. Como siempre ha sido una cuestión de publicidad y hoy por hoy las redes y los medios se encargan de dirigir las mentes para donde ellos quieren. Pero siempre está la gente del rock y las generaciones nuevas apoyando esa movida.

Casi tres décadas rockeando

El guitarrista contó que comenzó a tocar a mediados de los '90. “Mi primera banda se llamaba Pancracia, tocábamos punk y de ahí seguí tocando. Empecé escuchando música, mirando videos en la televisión, copiando la forma de las manos, tratando de escuchar. Fue todo muy autodidacta. Escuchaba música más simple que me ayudó a generar el oído y la relación entre acordes y todas esas cosas que después empecé a estudiar cada vez más, a interiorizarme y a preocuparme más por aprender y a que mis composiciones fueran para los lados que yo quisiera”, contó.

¿Cuál fue tu momento de gloria en el rock?

- He sido bendecido por momentos tremendos que no pensaba vivir. Así como cosas tremendas y muy tristes. Pero he tenido la suerte con distintas bandas, especialmente con mi ex banda Huaykil de viajar por todo el país, de tocar en festivales tremendos como el Cosquín Rock, en la cancha de Vélez, en el estadio Mario Kempes, en el estadio abierto de San Juan. He podido tocar con distintos artistas que admiro y lograr la amistad. Porque el rock termina uniéndonos. Entonces esa gente que uno cree inalcanzable termina convirtiéndose en alguien con quien uno se comunica a ver como está. Siento que hay muchos momentos de gloria y trabajo todos los días para la gloria del show en vivo. Como músicos vivimos por ese momento, la vida por un momento de rock”, confesó.

¿Cuál consideras que fue el momento de mayor auge del rock?

- No sé. No lo analicé. Vengo tocando desde mediados de los noventa y es como que siempre he visto que en la parte del rock en la que yo estoy, en la parte más power siempre ha sido difícil. Pero he visto bandas crecer y llenar lugares más grandes y tener como una cuestión multitudinaria impresionante.

Igual si me pongo a pensar, hace unos 20 años atrás, antes de que surgieran algunos problemas en el país, el rock tenía un crecimiento tremendo. Pero después de lo de Cromañón fue como retroceder 20 años en la movida y las bandas empezaron a remarla muchísimo para encontrar lugares para tocar por todas las trabas que surgieron.

¿Cuáles son tus máximos exponentes?

- Crecí escuchando las bandas que escuchaban todos en los '90, desde Nirvana, los Guns, Metallica. Y después empecé a encontrar música más under de afuera. Me enamoré del punk rock con bandas como Bad Religión, NOFX o de acá de Ataque 77, Flema o bandas de rock más poderoso de afuera como Pantera y el metal europeo que me voló la cabeza. Y en Argentina escuchaba cosas como Animal, Alma Fuerte, Hermética. Y cada una de esas bandas termina siendo como héroes o exponentes a seguir.

Pero sigo descubriendo bandas nuevas y sigo tratando de nutrirme de todo eso porque la verdad que me apasiona. Hay cosas nuevas que escucho, que me vuelan la cabeza y siento que eso es muy positivo. A veces uno se queda en lo viejo y no le da lugar a lo nuevo, pero como dice una película por ahí: lo nuevo necesita amigos. ¡Feliz día del rock!