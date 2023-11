¿Y ahora? La noticia sobre Conor McGregor que nadie esperaba

El anticipado regreso de Conor McGregor a UFC ha experimentado otro retraso, según el entrenador John Kavanagh, de SBG Irlanda. "Esperábamos que fuera en abril. Esa era la esperanza. Eso es lo que nos dijeron. Y ahora parece que será en verano", declaró el preparador de "The Notorious" el lunes en The MMA Hour. La noticia dejó al equipo del irlandés y al propio excampeón de dos divisiones notablemente frustrados.

Aunque McGregor había manifestado su optimismo acerca de su regreso en abril, parece que la realidad apunta hacia una fecha más tardía. Conor, excampeón de dos divisiones de UFC, expresó su frustración por el largo receso desde julio de 2021 y había señalado a abril como el objetivo para su retorno. Aunque ingresó oficialmente al programa antidopaje de UFC con USADA el 8 de octubre, haciéndolo elegible para competir nuevamente el 8 de abril de 2024, la reciente especulación sugiere que la compañía podría considerar retrasar su regreso para el evento UFC 300 en julio.

Publicidad

John Kavanagh, al abordar la situación, expresó su preocupación por la salud mental de Conor McGregor y su impaciencia ante la espera prolongada. A pesar de las frustraciones, el entrendaor del reconocido peleador de Artes Marciales Mixtas mantiene la esperanza de que UFC reconsidere y fije una fecha en abril, permitiendo así a "The Notorious" regresar a la acción más temprano de lo previsto.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Qué ocurrirá con McGregor?

"Pero mira, y esto es lo que le estaba diciendo a él también: sí, está bien, es un retroceso si escuchamos que era abril pero ahora es julio, pero no es el fin del mundo. Son un par de meses más. No es genial. Pero bueno, estás disfrutando de tu entrenamiento en este momento. Sigamos así. Pero el deporte existe por tan poco tiempo en comparación con... bueno, no voy a intentar hacer una comparación con otros deportes o lo que sea", dijo John.

Para sentenciar, Kavanagh reconoció: "Al igual que nuestras carreras, podemos hacer esto durante décadas. Para los combatientes, es poco tiempo. ¿De qué me sirve preocuparme? Mi esposa me envió una excelente, era como, 'La preocupación es como pagar una deuda que no tienes'. Entonces mira, lo que será será. Hoy es genial. Para vivir dentro de siete meses, no puedo hacerlo".