Ya no quedan detenidos por el accidente en una parada de colectivo donde murió una mujer en Quilmes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El conductor que este jueves atropelló a una mujer e hirió a sus dos hijas fue dejado hoy en libertad tras permanecer detenido por la Justicia, mientras continúa la causa por el delito de homicidio culposo, informaron fuentes policiales.



La justicia ordenó su liberación mientras prosigue la causa por homicidio culposo para los dos conductores involucrados.



Se trata de Fabricio Tracuzzi, de 25 años, quien en el mediodía de ayer, en la Avenida San Martín de San Francisco Solano -partido de Quilmes- conducía a alta velocidad un VW Surán, y cuando se disponía a superar un Renault Clío perdió el control y atropelló a la mujer y a sus hijas, que se encontraban sobre la vereda.



La mujer murió y sus dos hijas de 16 y 2 años sufrieron politraumatismos y fracturas, tras recibir el impacto en una parada de colectivo en la localidad bonaerense de San Francisco Solano.



Karina Gómez, de 36 años, falleció en el acto, mientras que sus dos hijas, Lucila, de 16, quien se encuentra en grave estado, y Marina (2), fueron trasladadas inicialmente al hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, pero la más pequeña fue derivada ayer por la tarde al Hospital El Cruce de Néstor Kirchner, de Florencio Varela para su atención.



Por el hecho se instruyó una causa en la que interviene la UFI 22 del departamento judicial de Quilmes, en la que en el momento del suceso se ordenó la detención de Tracuzzi que fue imputado del delito de homicidio culposo al igual que el conductor del otro vehículo, que no resultó aprehendido.



Según fuentes oficiales, se realizó el dosaje alcohólico a ambos conductores aunque aún se desconocen los resultados.



"Lo único que entiendo es que a mi hermana no me la devuelve nadie y mis sobrinas quedaron destrozadas como toda la familia", dijo hoy a C5N Susana, hermana de Gómez.



El cuerpo de Karina fue trasladado a la morgue de San Francisco Solano a la espera de la autopsia.



Respecto del estado de salud de las niñas, la adolescente permanece internada en terapia intensiva con fracturas en ambos miembros inferiores y traumatismo de cráneo.



"La adolescente de 16 años se encuentra en terapia intensiva en un estado comprometido con una fractura del miembro inferior izquierdo en muy mal estado y otra expuesta del pie derecho, con traumatismo craneano", indicó a Télam el doctor Juan Manuel Fragomeno, director ejecutivo del Hospital Isidoro Iriarte.



Fragomeno no desestimó que debido a su cuadro deba ser sometida a una cirugía de abdomen en las próximas horas.



También confirmó que la niña de dos años fue trasladada ayer, con traumatismo de cráneo, al Hospital de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela.



"La niña ingresó con un trauma craneofacial, contusión pulmonar y múltiples heridas, y fue evaluada por el servicio de Neurocirugía y actualmente se encuentra en la Unidad de Terapia Intermedia pediátrica y sus parámetros cardiopulmonares permanecen estables aunque continúa bajo observación", indicó el último parte de la institución.



Susana, tía de las niñas y hermana de la fallecida, indicó a los medios que "hay que tener fe en los profesionales y esperar los partes médicos".



En referencia al siniestro, la mujer manifestó que en las imágenes "se ve como el VW Surán viene a mucha velocidad y algunos dicen que quiso pasar al colectivo, y se ve cómo las tiró y cómo quedaron mis sobrinas", a pesar de que las fuentes policiales refieren la mala maniobra del Renault Clio.