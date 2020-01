Zabaleta organizó la primera "capacitación saludable" del programa "Argentina contra el hambre"

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y la ex diputada nacional Hilda "Chiche" Duhalde realizaron la primera capacitación saludable para referentes de merenderos y promotoras de la salud en el centro cultural de William Morris.



"Lanzamos las capacitaciones saludables para referentes de merenderos y promotoras de la salud, que son quienes van a estar en contacto con las beneficiarias de las Tarjetas AlimentAR. El objetivo fue darles herramientas para que puedan brindar consejos nutricionales a las madres, para que puedan optimizar las compras que realicen con las tarjetas alimentarias", explicó Zabaleta a Telam.



Tolosa Paz, por su parte, destacó la "gran jornada" en Hurlingham junto al intendente, y puso de relieve el valor de la capacitación a referentes de merenderos y comedores "por parte del equipo de nutricionistas del municipio".



"También se presentaron productos saludables elaborados en la región, y gracias a la calidez y consideración del intendente y su equipo pude acompañar la entrega del subsidio municipal mediante el cual se terminará la Capilla del lugar", sostuvo la funcionaria a través de las redes sociales.



En otro mensaje en Twitter, Tolosa Paz le agradeció al Intendente haberla "dejado ser parte un ratito" de la "gran gestión municipal, y por acompañar este proyecto federal en la lucha contra el hambre".



Las nutricionistas que participaron del evento explicaron con gráficos y de manera didáctica las bases de una dieta saludable y la importancia de poder darle a los chicos una dieta proteica que fortalezca su crecimiento.



La ex diputada "Chiche" Duhalde, que en los 90 lideró el armado de la red social "manzaneras", explicó a Télam que "las personas que se capacitaron son las voluntarias que van a realizar después el seguimiento a las familias de los distintos barrios para detectar si hay embarazadas desnutridas, chicos malnutridos, mujeres a las que les corresponde el beneficio y no la hayan recibido o denunciar si, al revés, la tiene alguien a quien no le corresponde".



El miércoles, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroylo, había cenado en Merlo con Zabaleta y una veintena de intendentes oficialistas y de la oposición de la primera sección electoral, para ultimar con ellos los detalles de la entrega de las Tarjetas AlimenAR en el conurbano.