Zeballos ausente del entrenamiento del equipo de Copa Davis por una molestia en el aductor derecho

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El marplatense Horacio Zeballos no se entrenó con el resto del equipo argentino de Copa Davis, a causa de una molestia en el aductor derecho y quedó en duda para el estreno del martes ante Chile por el grupo C.



Zeballos, de 34 años, quedó a la espera de su recuperación a menos de 48 horas para la presentación del equipo que dirige Gastón Gaudio bajo el nuevo formato de la Copa Davis, indicaron sus voceros .



Máximo González y Leonardo Mayer, en lugar de Zeballos, jugaron en dobles ante los españoles Marcel Granollers y Feliciano López.



Diego Schwartzman, la mejor raqueta del país en el puesto 14 del ránking ATP, y Guido Pella continuaron con la puesta a punto.



La Argentina debutará en la Copa Davis ante Chile el próximo martes, por el grupo C, y un día después competirá con Alemania en la Caja Mágica de Madrid.