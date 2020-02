Zielinski realizará variantes en Atlético Tucumán para enfrentar a The Strongest

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Cristian Lucchetti, Fabián Monzón y Guillermo Ortiz serán titulares en el partido que Atlético Tucumán jugará el miércoles próximo contra The Strongest de Bolivia, por la fase 2 de la Copa Libertadores, con la obligación de revertir un resultado adverso (0-2) que sufrió en La Paz la semana pasada si pretende avanzar a la siguiente instancia de la competencia internacional.



El plantel que conduce Ricardo Zielienski se entrenó hoy en el complejo deportivo ubicado en la zona de Ojo de Agua, y aunque no dio pistas sobre el equipo titular todo indica que las modificaciones estarán en el sector defensivo si se tiene en cuenta la formación que utilizó en la ida.



Lucchetti cumplió la sanción que arrastraba desde el 2018 en la Copa Libertadores y ocupará el arco en lugar de Alejandro Sánchez, en tanto que Ortiz y Monzón integrarán la defensa, luego de sus correctos desempeños contra Boca, el sábado, en La Bomonera, por la Superliga de Primera División.



El posible equipo de Atlético sería Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Guillermo Ortiz, Yonathan Cabral y Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y Augusto Lotti o Leonardo Heredia; Javier Toledo y Cristian Díaz.



De todos modos, Zielinski utilizará el último ensayo programado para mañana para definir el equipo y la nómina de futbolistas que quedarán concentrados para el cotejo contra los bolivianos.



The Strongest, por su parte, ya está en la capital tucumana y hoy el plantel se entrenó en el complejo "Natalio Mirkin", cedido por San Martín de Tucumán.