Una pregunta en el seno de la familia Requena Montaña trajo congoja a cuatro meses del femicidio de Brenda, ocurrido en Albardón. Es que su hija de seis años preguntó a su abuela materna si su mamá estaba muerta, según contaron a DIARIO HUARPE.

La mamá de Brenda, Laura Requena, se llevó la sorpresa el domingo cuando su nieta en una visita a su casa le preguntó: "¿Abu, mi mamá está muerta?. "No sabía que hacer, pensaba si era el momento de contarle la verdad, pero no sabía qué decirle", dijo la mujer a DIARIO HUARPE. "Le pregunté quién le dijo y me contestó que su otra abuela", añadió.

Pero esa pregunta no fue la única que hizo la hija de Brenda, sino que realizó otra que puso "helada" a Laura: ¿Abuela quién mató a mi mamá?. "Por más que Diego Álvarez me haya quitado a mi hija, no le puedo decir que fue su padre".

La mujer reveló que las preguntas le "cayeron mal" porque ella se imaginaba que sus nietos se enterarían de otra forma la noticia del fallecimiento de su madre. Laura dijo que su nieta es "muy chiquita" y que su "hermanito aún no sabe". El niño cree su madre se perdió en el colectivo y por eso todavía la espera, según contó.

"Ellos tienen en mente a su mamá y a su papá todo el tiempo", concluyó Laura Requena.

Brenda Requena Montaña fue asesinada el 11 de julio y su cuerpo fue encontrado el 15 de julio. Estaba carbonizado y mutilado, envuelto en una membrana asfáltica. El único sospechoso de asesinarla es su esposo Diego Álvarez, que inventó que la mujer escapó tras atraparla con su amante José Guajardo a 800 metros de su casa en Villa Mallea, en Albardón. La Justicia procesó al hombre por el delito de homicidio agravado por alevosía y violencia de género.