"Acá tiene mucha popularidad", dijo el jesuita argentino que traducirá al Papa en su visita a Japón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El sacerdote jesuita que hará de traductor del papa Francisco durante su viaje de la semana próxima a Japón, Renzo de Luca, destacó hoy en una entrevista con Télam la "popularidad" del pontífice en el país asiático, al que llegó desde la Argentina hace 35 años, y planteó que la visita "ayudará a que los cristianos se sientan confortados".



De Luca, nacido en la localidad entrerriana de Larroque en 1963, es el traductor elegido por el pontífice para los 10 discursos, incluidas las esperadas intervenciones en Hiroshima y Nagasaki que Jorge Bergoglio dará en castellano durante su estadía en suelo japonés, donde llegará el sábado 23 de noviembre tras un paso de tres días por Tailandia.



"Yo llegué a Japón como misionero, cuando tenía 21 años, 35 años atrás. En aquel momento, el padre Bergoglio era el Rector del Colegio Máximo, y fue uno de los que me inspiró y alentó a seguir mi vocación misionera", recordó de Luca.



En un país con menos de 500.000 católicos registrados sobre 127 millones de habitantes, de Luca sostuvo que "hay que notar que en Japón el Catolicismo es una minoría, del 0,4% de la población, y como tal, no sobresale en sus actividades".



"Pero, justamente por ser minoría hay más participación y unidad que en Argentina. La relación con las Religiones tradicionales, como el Budismo y el Shintoísmo son buenas, y hay actividades en conjunto, sobre todo las relacionadas con la Paz o la ayuda a los damnificados", aseguró el religioso, quien hizo en el país asiático sus estudios de Filosofía, Teología e Historia.



"Hay muchas familias en las que solo una persona es católica, por lo tanto la tolerancia y la comprensión mutua son indispensables. Aunque la cantidad de sacerdotes y religiosos es mucho menor que en Argentina, si comparamos la proporción con respecto a la cantidad de cristianos, podemos decir que en Japón es mucho más alta que allá", agregó el jesuita que, tras casi 20 años en Nagasaki, fue nombrado Provincial hace poco más de 3 años.



"Hay muchos colegios, universidades y centros de acción social a cargo de grupos católicos. La mayoría de los que estudian allí no son católicos y por lo tanto tienen la oportunidad de conocer la visión cristiana. Como dato, la actual Emperatriz estudió en la universidad de hermanas Religiosas", agregó.



"Si pensamos que el Catolicismo es una minoría aquí, habría que decir que la expectativa general por la visita es muy alta. El Papa Francisco tiene mucha popularidad, aunque hay que aclarar que mucha gente no tiene idea de lo que significa ser Papa o qué relación tiene con las iglesias del mundo. Así que es más la figura de un ídolo que la figura del Papa que nosotros tendríamos", explicó.



Por otro lado, señaló que en Japón no tiene tanto peso el hecho de que el Papa sea argentino. "En la mayoría de los casos no se menciona su nacionalidad, es su figura como persona lo que pesa. Diría que para muchos japoneses el Papa representa un líder que los políticos no proponen", evaluó.



"Así como la visita del Papa Juan Pablo II hace 38 años ayudó a dar a conocer la Iglesia Católica al público en Japón, creo que esta visita ayudará a dar a conocer el mensaje cristiano al público en general y a que los cristianos se sientan confortados", según de Luca.



De Luca cree que en sus discursos "el Papa dará un mensaje más universal y humano del que dan los políticos de diversos grupos aquí".



"Japón es un país avanzado pero con muchos problemas que resolver, como el desarmamiento nuclear, con dependencia de Estados Unidos; la inmigración, el alto número de suicidios, de más de 30.000 al año en cifras oficiales o la disminución de la población", recordó.



"Creo que los mensajes se centrarán más en la Paz global, no solo en un tipo determinado de armas, sino la abolición de todo tipo de armas, o de diálogo entre países y religiones. Pero al contrario de lo que es la persona del Papa, los mensajes suyos no son muy conocidos en Japón, y creo que la popularidad de Francisco puede ser un vehículo para que su mensaje llegue al público japonés", finalizó.